疫情．最新｜單日確診維持五千宗水平　免針紙司法覆核案今裁決

本港確診個案持續維持在5,000宗水平，昨日（20日）新增5433宗確診，惟疫情全期累計死亡率跌至0.55%，累計死亡人數10,306，雖然確診個案未有顯著下跌，但截至

昨日累計留院治療人數已減至1,804，當中217人是新增確診病人，累計26人危殆及33人嚴重。

近日BA.4／BA.5的樣本比率持續下降，料與愈來愈多新變異病毒株在港流行有關，包括XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，分別累計有99宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗，本地個案則有兩宗XBD亞系。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月19日升至1.2314，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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