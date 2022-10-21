疫情．最新｜單日確診維持五千宗水平 免針紙司法覆核案今裁決
撰文：陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 王潔恩
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本港確診個案持續維持在5,000宗水平，昨日（20日）新增5433宗確診，惟疫情全期累計死亡率跌至0.55%，累計死亡人數10,306，雖然確診個案未有顯著下跌，但截至
昨日累計留院治療人數已減至1,804，當中217人是新增確診病人，累計26人危殆及33人嚴重。
近日BA.4／BA.5的樣本比率持續下降，料與愈來愈多新變異病毒株在港流行有關，包括XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，分別累計有99宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗，本地個案則有兩宗XBD亞系。
昨日疫情總覽：
▼10月20日 放寬防疫金雞金儷星舞池重開▼
▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼
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▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼
▼10月10日起強制檢測公告▼
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