疫情．最新｜增加5393宗確診　首現變異病毒株BQ.1.1本地個案

本港確診個案持續維持在5,000宗水平，昨日（20日）新增5433宗確診，惟疫情全期累計死亡率跌至0.55%，累計死亡人數10,306，雖然確診個案未有顯著下跌，但截至

昨日累計留院治療人數已減至1,804，當中217人是新增確診病人，累計26人危殆及33人嚴重。

近日BA.4／BA.5的樣本比率持續下降，料與愈來愈多新變異病毒株在港流行有關，包括XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，分別累計有99宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗，本地個案則有兩宗XBD亞系。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月19日升至1.2314，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【17:13】衞生署衞生防護中心公布增加5,393宗新型冠狀病毒病個案，當中本地個案佔5,023宗，餘下370宗為輸入個案，當中230宗涉及機場檢測樣本、102宗涉及第一至三日樣本，餘下38宗涉及第四至七日樣本。另有9名患者死亡，累計增至10,315宗。

衞生防護中心表示，密切監察陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現118宗XBB、五宗XBD、六宗BA.2.75.2、四宗BA.4.6、七宗BF.7及11宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現四宗XBD及兩宗BQ.1.1亞系個案，即本港首次發現本地有人感染BQ.1.1病毒。

【16:17】有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，不滿政府「一刀切」宣稱7名涉濫發豁免證明書的醫生所簽發的2萬張「免針紙」無效，從而提出司法覆核。高院昨排快期聆訊，郭爭議政府沿用的法律條文，並未有賦予局長權力廢除免針紙，且政府首席醫生也承認，部份針紙或屬真確；惟政府的代表卻反駁稱，法例賦予局長廣泛權力以應對公共衛生的緊急情況，又指新聞稿中所提到的「無效」，只是指示處所不要接受該些疑有問題的免針紙。法官高浩文今午(21日)頒下判辭，指政府無權廢除涉案免針紙。裁定郭卓堅勝訴，並推翻政府原有決定，換言之該2萬免針紙將繼續有效，政府並需支付郭的訟費。

▼2018年10月14日舉行香港單車節▼



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【16:08】旅發局公布，疫情後停辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於12 月18 日（星期日）復辦，再次以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋六區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，以及ICC 環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道，設有供公眾報名的「50 公里組」及「30 公里組」，旅發局稍後將公布詳情。

▼10月20日 放寬防疫金雞金儷星舞池重開▼



【15:10】為鼓勵尚未接種新冠疫苗的長者盡快接種，以減低他們染疫後重症及死亡的風險，政府聯同地區組織和物業管理業界於明日（22日）起在黃大仙、觀塘及葵青區推展新一輪「上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃」，陸續於區內公共屋邨逐家逐戶上門探訪未曾接種新冠疫苗的七十歲或以上長者住戶。

醫務衞生局、公務員事務局、民政事務總署和房屋署聯同地區組織黃大仙區抗疫連線、觀塘區抗疫連線、葵青區抗疫連線、香港物業服務公司協會和九龍社團聯會觀塘地區委員會，重點探訪並積極游說七十歲或以上未接種新冠疫苗的長者盡早接種，以及為願意接種的長者安排參與區內的推廣疫苗接種活動，至於有特別需要的長者則可登記接受「疫苗到戶接種服務」。

醫務衞生局局長亦已就此去信相關長者，解釋有關「上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃」的安排，並呼籲他們盡早接種疫苗。政府會根據中央疫苗接種紀錄資料庫，安排到訪尚未接種新冠疫苗的長者的地址（不會包括其他個人資料）。

【14:45】政府今日（21日）派員於上水龍豐花園C座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。次行動共檢查了194名受檢人士。當中五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



【07:00】「長洲覆核王」郭卓堅本月初申請司法覆核，挑戰政府不承認被捕的7名西醫所發出、超過2萬張問題免針紙的決定，法院今日（21日）將頒下書面判詞。法庭早前頒令暫緩執行兩萬多張懷疑涉及濫發的「免針紙」失效的決定，直至司法覆核有結果。

案件的核心爭拗點，在於《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）有沒有賦權醫衞局局長廢除免針紙。郭卓堅回應傳媒時，認為案件有「七成」把握勝訴，當然這未必可以作準。不過一旦政府敗訴，對防疫政策的衝擊十分大，政府可能有「兩手準備」的需要。根據行政會議成員、資深大律師湯家驊的分析，只會有兩個可能性。

▼10月10日起強制檢測公告▼

