龔如心千億遺產案 官指任命聯合國秘書長管理不可行 可另覓人選
撰文：劉安琪
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華懋集團已故主席龔如心逾1,400億港元的遺產案，雖已塵埃落定，惟如何仔細執行仍有待法庭定斷，慈善基金、律政司和遺產管理人等三方，尚未就遺產的管理計劃達成共識，早前要求法庭作定斷。高院法官今(21日)頒下判辭，指龔在遺囑提及想任命聯合國秘書長、中國總理和香港特首組成管理機構，以看管基金的運作，惟法官認為此說法只屬願望，而非強制性，現實也無法做到而可不用跟從，此外，遺囑在香港執行，認為只須應用香港的法律即可。
是次聆訊的參與者包括：遺產的法定「慈善事務守護者」律政司司長、龔如心的遺產管理人，及作為遺產受託人的華懋慈善基金。
遺囑列3人任管理機構成員
法官在判辭指，龔在遺囑中提及她欲任命聯合國秘書長、中國總理和香港特首組成管理機構，為她看管其遺產，惟法官指出，遺囑提及管理機構的成員，只屬襲個人的願望，並非強制性。再者，香港法庭對於聯合國秘書長及中國總理均沒有司法管豁權，任命兩人並不可行。至於時任行政長官林鄭月娥，其辦公室以林鄭須充分集中在其當時的職務為由拒絕，現任特首似乎也沒有顯示態度上有不同。
可改由傑出知名人士出任
因此，雖然監督機構是必要的，但其組成並非一定要依照遺囑所言，法庭有權任命上述3者以外的對象成為管理機構成員。基於無法任命遺囑中提及的3人，法庭認為由該3者提名其他人選亦非一個令人滿意的方案，適當的方案是以傑出及知名人士組成管理機構，以提高國家及國際上對遺囑慈善目標的關注。
應沿用香港法律
此外，判辭亦提及遺產管理計劃應用什麼地區的法律。雖然遺囑中提到成立「中國的諾貝爾獎」，但考慮遺囑在香港執行，認為應沿用香港法律。
案件編號：HCMP 853/2012
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