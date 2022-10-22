施政報告．直播｜教師升職須內地考察　推青年藍圖　政策局解畫

特首李家超任內首份施政報告推出多項教育措施，新聘教師要通過《基本法》測試要求，下學年將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，並推出教師專業操守指引 ，而所有公帑資助學校新入職教師，以及公營學校擬晉升教師要參加內地學習團。

至於青年方面，民政及青年事務局會在今年內公布首個版本的「青年發展藍圖」，並研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍，目標是五年內提供額外約3,000個宿位。

教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟及環境及生態局局長謝展寰今日（22日）下午在記者會中解說政策，《香港01》將直播。



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【14:42】謝展寰表示，將在后海灣建立濕地保育公園系統，漁護署已展開策略可行性研究，預計最快明年底完成，並會在2024年完成紅花嶺郊野公園工作，聯同深圳梧桐山風景區，打造貫穿深港兩地的生態走廊。政府會精簡環評程序，由原來36至48個月至18至24個月，並會與漁農業制訂「漁農業可持續發展藍圖」等。

【14:38】環境及生態局局長謝展寰表示，由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」自8月中起，打擊 600 多個衞生黑點，並在約4,000 個地點加強日常清潔，目標在2023年底消除75%衞生黑點，今年底內會諮詢立法會首階段建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行目前 1,500 元的定額罰款，其他法例修訂建議將於明年年中提出。

此外，局方目標將鼠患黑點在2023年底至少減半，並修訂修噪音管制條例，規管家居裝修及揚聲聲噪音，引入定額罰款等。

▼4.15 國家安全教育日▼



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▼2021年全民國家安全教育日▼



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▼10月19日 施政報告2022年重點▼

