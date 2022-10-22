診所護涉打錯針　到揭發公院管理層疑上班期間離院　還原事件過程

《香港01》早前揭發長洲醫院副行政總監池丕恩疑在上班時間離開醫院，在妻子的診所處理病人投訴。事件源於記者接獲事主謝小姐投訴，於上月30日到位於鰂魚涌康怡廣場的莊雲葉醫生醫務所接種科興疫苗時，疑被護士「打錯」復必泰。她當時在診所投訴時，有一名男醫生突在診所出現並承認責任，記者其後追查發現，該男子正為池丕恩，當時應於長洲醫院上班。



事件至今接近一個月，醫管局近日就事件成立獨立調查小組進行調查，而港島東聯網總監蘇潔瑩在本周三（23日）亦有就事件在長洲醫院與同事會面，據了解，她在會上僅交代頂替池丕恩的人事安排，及指事件正在調查當中，未有提及會否處分。



《香港01》早前報道，池丕恩上班時間離開醫院，在妻子的診所處理病人投訴。事件源於記者早前接獲事主謝小姐投訴，指其在上月30日下午三時到位於鰂魚涌康怡廣場的莊雲葉醫生醫務所接種科興疫苗，由護士負責打針，惟完成接種後，她發現針紙上顯示接種的是復必泰疫苗，而非科興。

在「打錯針」事件中有段「小插曲」，就是謝小姐當時在診所投訴時，獲一名男醫生從醫生房出來向她交代事件，並承諾會就事件通報衞生署。雖然該名醫生由始至終都無提及自己名字，而謝小姐其後向莊雲葉醫生查詢該名男醫生名字時，亦只獲告知該名醫生姓「錢」。

不過，《香港01》追查後發現，當日診所中內向事主謝小姐交代打錯針事件的並非「錢」醫生，而是長洲醫院副行政總監池丕恩，而據記者獲得的更表紀錄，「打錯針」事件發生當日，池丕恩是要在長洲醫院工作，並非休息日，故其疑在上班時間離開醫院，在妻子的診所處理病人投訴。

醫管局回覆記者查詢時指，對事件非常重視，在接獲查詢後，已向有關職員了解事件。醫院會就事件展開進一步調查。醫院管理局有既定政策及嚴謹程序，處理員工外間工作的申請。



記者近日再向醫管局近日查詢調查進度，獲回覆指，已成立獨立調查小組跟進，並會按既定程序處理事件。

據悉，池丕恩在報道出街後申請病假，未有再回到長洲醫院上班。

據悉，池丕恩在報道出街後申請病假，未有再回到長洲醫院上班。醫院亦在本周一（17日）開了管理層會議，相討如何安排池丕恩病假時的工作分配。據了解，有與會者提出要「捉鬼」，找出爆料予記者的員工，但相關建議最終無獲正面回應。

港島東聯網總監蘇潔瑩在本周三亦有就事件在長洲醫院與同事會面，據了解，蘇潔瑩在會上僅交代頂替池丕恩的人事安排，及指事件正在調查當中，未有提及會否處分。