長洲醫院副院長池丕恩捲打錯針風波　院方獨立小組調查　池請病假

《香港01》10月14日報道長洲醫院副行政總監池丕恩疑在更表顯示的上班日子離開醫院，在妻子位於港島的診所處理病人遭診所護士打錯針事件。長洲醫院最新稱，已成立獨立調查小組調查事件，會按既定程序處理。



據悉，池丕恩在事件曝光後一直請病假，未有再回長洲醫院上班。長洲醫院在本周一（17日）、即事件曝光後三日召開管理層會議，商討如何安排池丕恩病假時工作分配，並在本周三（19日）就事件在長洲醫院與同事會面，交代暫時頂替池丕恩工作的人事安排。



長洲醫院成立獨立調查小組跟進 按既定程序處理

《香港01》早前揭發，長洲醫院副行政總監池丕恩在上月30日，疑在更表顯示的上班日子離開醫院，在妻子的診所處理病人投訴被護士打錯針事件。長洲醫院最新回覆稱，已成立獨立調查小組跟進，並會按既定程序處理事件。

院方未有公開調查小組成員名單

記者再就獨立調查小組成員名單及小組的調查方案再向醫院查詢，醫院僅回覆指，事件已進入調查程序，院方再無進一步資料提供。醫管局今次未有公開調查小組成員名單，有別於以往調查公院醫療事故為顯示調查過程公正獨立，公開成員名單的做別法。

事件曝光後池丕恩一直請病假 職務由他人暫代

據悉，池丕恩在事件本月14日曝光後一直請病假，未有再回醫院上班。記者今（22日）曾Whatsapp及致電聯絡池丕恩惟均沒有獲得回覆。

長洲醫院擬將醫生更表列機密文件 不再在院內部門公開

長洲醫院在本周一（17日）開了管理層會議，商討如何安排池丕恩病假時的工作分配。據了解，有與會者提出要「捉鬼」，找出爆料員工，但相關建議最終無獲正面回應。不過，有傳長洲醫院打算在11月起將醫生更表視為機密文件，不再在醫院內部公開。

據悉，池丕恩在報道出街後申請病假，未有再回到長洲醫院上班。據更表顯示，其病假暫時會申請到10月21日。

港島東醫院聯網總監與長洲醫院前線會面 交代事件

長洲醫院在召開高層會議後的翌日通知員工，會就傳媒近日的報道，港島東聯網總監蘇潔瑩在周三（19日）會到長洲醫院與同事會面。據了解，相關會面不足半小時，蘇潔瑩在會上僅交代頂替池丕恩的人事安排，及指事件正在調查當中。

綜合院方向全體員工發出的電郵及會議上的內容所知，池丕恩擔任副院長所處理的行政工作將會交由，代理舂磡角慈氏護養院的行政總監沈可琪負責。她每星期將到長洲醫院工作一兩日，其餘時間則用電話聯絡。

至於池丕恩的臨床工作，則會交由律敦治及鄧肇堅醫院急症科部門主管、代理東區醫院急症科部門主管蕭粵中及另一長洲醫院副顧問醫生負責。