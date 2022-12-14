元宇宙｜滙豐財富管理主管解構未來銀行服務：無處不在體驗模式

近年出現的「元宇宙」概念料會顛覆現代人的生活，但究竟何時會成事？滙豐銀行香港區財富管理及個人銀行業務董事總經理許長虹指出，現時戴着VR眼境去體驗元宇宙猶如「就好似互聯網day one咁樣」，未來真正融入生活時，「係虛擬世界入面你做緊嘅嘢，同現實世界都係交替緊，元宇宙係講緊呢樣嘢。」



他認為Ｗeb 3.0或會比過去Web1.0及2.0更快「爆發」。因此銀行在設計服務時，利用大數據及人工智能去策劃新用戶體驗模式，就如當年創網上銀行服務，比別人行前一步。



戴VR眼境感受元宇宙猶如互聯網day one

滙豐銀行香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管、董事總經理許長虹指出，現時是由數碼發展虛擬世界，下一個階段是現實世界與虛擬世界合併。「雖然依家元宇宙戴住VR眼境，但其實就好似互聯網day one咁樣，當時未有5G、仲係好慢，所以你要考慮用戶體驗時，仲係好basic嘅嘢」，但到現時有大數據、人工智能、互聯網又快和有5G時，「可做到嘅嘢就好多，最終元宇宙係所謂實況場景同虛擬場景合並之下，帶嚟更好生活，呢個先係最終目的。」

他以現時銀行服務為例，正是將數碼慢慢融入現實世界，如用戶開戶，不再是填表，而是分行職員拿着平板電腦輸入資料，同時間人工智能已可基於客戶的資料，作出不同推介，職員有更多時間與用戶商討財務計劃，聚焦個人化服務。

未來只有「無處不在」銀行服務

現在體驗可以是手機銀行、分行或電話理財中心，他相信未來更進一步，「喺元宇宙得一種銀行體驗，就係無處不在，你都可以入去。只不過你今日嘅鎖匙係手提電話，明天其實你可能口講，例如我係揸住架無人車，你叫Siri可否幫我登入銀行滙豐戶口。」

他指這個概念就是去中央化，「我喺任何環境都可以用銀行服務， 冇所謂流動或現實世界， 冇需要定時定點約區域經理去傾，只要我登入後，個虛擬經理已經喺度，係95％人工智能驅動。」

滙豐也有推出NFT產品，他解釋這是小試牛刀，讓用戶去體驗元宇宙；明年初會辦線下及線上同時進行的演唱會，讓現實同虛擬場景觀眾一同聯繫，「呢個就係嘗試，更考慮用戶體驗。」

他指銀行的商業模式就是保護及促使客戶財庫增長，令他們可以更加有自主性和便利，就如滙豐當年率先推出行網上銀行服弓務，「永遠係行先一步，唔會等好多人用時先做。」