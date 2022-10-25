洪門宴｜茶行太子女王詩雅否認瞞行踪　欲找專家證病情影響記憶力

全國人大代表洪為民今年1月在灣仔攪生日派對，有份出席的榮源茶行太子女王詩雅，事後發現確診新冠肺炎，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料，及不提供生日宴之前的出行紀錄，被控8項傳票，今(25日)在九龍城法院提訊，她否認控罪。辯方透露，欲找新冠肺的專家，以證明這病的後遺症包括會影響病人的記憶力等，需時尋找合適的人士作供，案件排期於12月20日作審前覆核。



共被控8項傳票

女被告王詩雅(37歲)，被控8項傳票，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，及於2022年1月5至12日，明知而向獲授權人員及衛生主任張竹君提供在要項上屬虛假性的資料，即她在2022年1月3至4日的行蹤。

榮源茶行太子女王詩雅共被控8項傳票。（資料圖片)

辯方稱欲找新冠肺炎的專家

控方透露案件共有10名證人、一些閉路電視片段，及5份會面紀錄和銀行誓章等，辯方則指稱會有2名辯方證人及1名專家證人。辯方又透露，王打算傳召醫學專家講述新冠肺炎的後遺症會影響到病人的記憶力，但他們仍在相關的專家證人，裁判官最後先安排預審。

被告上次提堂時未到庭，她今有上庭，曾一度要求由其法律代表答辯，惟裁判官卻要她親自回應，被告才向法庭稱不認罪。

案件編號：KCS 17695-17702/2022

洪為民生日宴因有賓客確診新冠肺炎，多名賓客事後需送檢疫。(詳看下圖)