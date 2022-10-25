6000萬頭獎六合彩今晚攪珠「開大」　7個幸運號碼有得核對

六合彩連續六期無人中頭獎，多寶累積至5,285萬元，今晚（25日）迎來巨額獎金。馬會估計今晚進行的第84期六合彩，10元一注獨中可捧走高達6,000萬元。投注時間晚上9時15分止，投注額突破1億元，共有104,943,367元。頭獎半注（投注5元一注）中，幸運兒捧走約3,400萬元。



若然今次未獲「幸運之神」眷顧，本周六（29日）尚有萬聖節金多寶攪珠，詳情尚待馬會公布。



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▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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今晩六合彩攪出的號碼為：27、28、30、34、35、48；特別號碼為：11，正奬號碼全「開大」。

第84期六合彩攪珠結果。（馬會直播截圖）

頭獎終有人中，每10元一注派彩約6,797萬元，但由於只有半注（投注5元一注）中，幸運兒只能捧走約3,400萬元，餘下一半撥入下期多寶彩池。二獎有2.5注中，每10元一注派彩201萬元；三獎則有172.5注中，每10元一注派彩約7.8萬元。

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根據馬會資料，2021年的萬聖節金多寶，頭獎基金高達8,000萬元，當日有幸運兒一注獨中，獲8,335萬元彩金。歷年合共八次的萬聖節金多寶攪珠中，以22號最旺，攪出高達4次；17號及29號分別攪出3次。以平均次數計，過去20年以49號最旺，攪出達444次；30號居次，攪出441次。

▼2021年六合彩萬聖節金多寶▼



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▼2022年6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼

