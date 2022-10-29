疫情｜增5,383宗確診　多兩宗本地BQ.1.1　七日平均入境人數破萬

本港今日（29日）新增5,383宗確診個案，連續兩日回落至5,000宗的水平。衞生署再發現兩宗本地個案染變異病毒株，均為BQ.1.1亞系個案，為26歲女子及39歲女子，居於東區及中西區，一人無打針，一人已接種三劑疫苗。

今日5,383宗確診個案中372宗為輸入，由於昨日由機埸入境的旅客達10,964人，確診比率為3.39%，為9月25日後的新低。值得留意的是，七日平均總入境達10,006人，自六月後首次破萬。



今日疫情概要：



-增5,383宗確診 ，較昨日下跌4.8%。

-輸入個案372，佔同日確診個案6.91%；佔同日機場入境旅客比率則為3.39%。

-機場七日平均總入境人數首破萬至10,006人。

-新增8人死亡，累計死亡率維持0.54%，累計死亡人數為10,373。

-輸入個案中，新變異病毒株XBB增加11宗，累計發現202宗，本地個案BQ.1.1增加2宗，累計7宗。

本港今新增5,383宗確診個案，確診數字再度回落，較昨日下降4.83%。當中本地個案佔5,011宗，其餘則為輸入個案。新增的372宗輸入個案當中，211宗涉及機場檢測樣本、86宗涉及第一至三日樣本，餘下75宗涉及第四至七日樣本。

昨日由機埸入境的旅客達10,964人，確診比率為3.39%，為9月25日後的新低。值得留意的是，七日平均總入境自六月後首次破萬達10,006人，而七日平均確診人數達409人，平均確診率維持在4.06%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於10月20日至10月26日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.7%。

截至今日零時零分，衞生署就本地個案做分析，發現多2宗Omicron變異病毒株亞型個案， 均為BQ.1.1個案，分別為26歲女子及39歲女子，居於東區及中西區，一人無打針，一人已接種三劑疫苗。現時本地個案累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

另外，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中亦發現多17宗變異病毒株個案，分別11宗XBB及3宗BQ.1.1，至今累計有255宗變異病毒株輸入個案。

本港今增8人死亡，七日平均死亡人數為7.3、死亡率為0.132%，而其全期死亡率則維持在0.54%，累計死亡人數10,373。

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至於學校方面，由於今日為周六，故沒有呈報個案，但仍有3間學校各有1班要停課。院舍方面，今日有8間院舍有呈報個案，安排為2間安老院舍及6間殘疾人士院舍，分別有9名院友確診，共33名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 城市護老院

2. 禮賢會葵盛東護理安老院



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 新生精神康復會石籬宿舍

2. 新生精神康復會新生會大樓長期護理院

3. 新生精神康復會思悅園

4. 愷悅弱智人士之家有限公司

5. 鄰舍輔導會怡逸居

6. 明愛樂欣軒(展能中心暨嚴重弱智人士宿舍)

