日本AV女優來港賣淫　認為放蛇警按摩肉金5千　庭上落淚囚兩月

警方早前在油尖區進行掃黃行動，拘捕一名涉來港賣淫的日本AV女優。該名女優今（25日）在九龍城裁判法院承認違反逗留條件罪，被判監2個月。



日籍被告中島優美，27歲，今日出庭時多次落淚。

5千元提供按摩及性服務

案情指，警方於本年10月17日派出臥底警員假扮嫖客，到尖沙咀君怡酒店一房間。被告應門，並指可以5000元提供按摩及性服務。警員進入房間，其後表露身分，被告則出示日本護照。警方亦在房間內檢獲10個安全套、消毒酒精等。

認有替臥底警按摩賺錢

警方調查發現，被告於同月10日以訪客身分來港，可逗留至明年1月8日。除非獲入境處批准，否則她不得接受僱傭工作。被告被捕後，警誡下稱：「沒有話想說。」其後承認替臥底警員按摩賺錢。

案件編號：KCCC2587/2022

警方早前拘捕疑來港賣淫的日本AV女優。(資料圖片)