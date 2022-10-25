醫衞局：不提出上訴　修例賦權醫衞局長廢除問題免針紙　明日生效

政府上周五（21日）在「免針紙」司法覆核案中敗訴，法官裁定政府無權「一刀切」廢除涉案2萬多張免針紙。消息指，行政會議今日（25日）討論修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章，賦權局長廢除有問題的免針紙，其後獲得通過。

醫衞局在今（25日）隨即發稿表示，政府經仔細考慮法律意見、抗疫工作的迫切性、各持份者及公眾利益等因素後，決定對有關案件不提出上訴，並會透過修訂相關規例，為有關指示提供清晰的法律基礎。



▼10月21日 郭卓堅司法覆核廢除「免針紙」勝訴▼



政府上周五（21日）在「免針紙」司法覆核案中敗訴，意味著涉案的2萬多張免針紙仍然有效。特首李家超今出席行會前再回應事件，指政府很快有決定，感謝醫衞局和律政司人士過去數日進行大量分析工作，強調政府做事依法行事，有責任確保公共健康得到有效及迅速保護，處事基於穩固法律基礎，亦會追究涉嫌違法、違反專業操守的行為。

其後，有消息指，行政會議有討論修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章，賦權局長廢除有問題的免針紙，其後獲得通過。

醫衞局在今（25日）隨即發稿表示，政府參考了法律意見，考慮到防疫工作的急切性，上訴所涉的訴訟時間和有關豁免證明書的有效期限，認為最合適的做法是作出修例而非作出上訴，這符合香港的最佳利益。

有見及此，政府刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》（《修訂規例》），提供清晰法律基礎，處理懷疑個別醫生在未有遵照衞生署指引為病人進行臨床評估的情況下所發出「免針紙」，從而維持「疫苗通行證」制度的完整性及穩健度。政府明日（26日）亦會向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，《修訂規例》同日生效。