免針紙｜政府修例　心悸病人恐豁免打針作廢：即係逼我哋上絕路

「免針紙」風波繼續發酵，港府今（25日）刊憲修例，賦權醫務衞生局局長，有合理理由懷疑某註冊醫生發出「免針紙」前，未有進行臨床評估，可宣告有關「免針紙」失效；局長亦可以基於公眾利益考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明「免針紙」失效。

患有心悸情況兼有心臟病家族病史，以及有三高、糖尿病等長期病患的陳女士（化名），現時持有其中一名被指涉濫發「免針紙」私家醫生的接種疫苗豁免書，她憂慮「免針紙」一旦報廢後，將難以續取豁免：「我哋真係有醫療原因先唔打針，依家咁樣一刀切，即係逼我哋上絕路。」

她本身亦因遭逢家庭巨變，多名至親於今年內先後因病離世，確診抑鬱及焦慮症，需定期赴精神專科覆診，近日更被藉詞解僱，陳女士憂慮雙重打擊下，病情會趨惡化。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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陳女士（化名）今年50餘歲，本身患有三高及糖尿病多年，近年亦不時出現心悸情況，「就算無做運動，個心臟會突然跳得好快，亦試過突然係條街度暈咗，不省人事。」



陳女士憂慮接種疫苗後，身體會出現不可逆轉情況，包括會誘發心臟病等，「驚會出事，所以一直都唔敢打。」她提到，曾諮詢多位醫生，其中一位建議其打針前及後，要分別服用護心藥物連續一周，「但佢都話唔敢包一定無事，只係幫你降低風險」；另一位醫生則據其臨床狀況，發出免針紙。

雖然持有免針紙，其工種亦毋須使用疫苗通行證，惟上司卻多番要求其前往打針，近月更藉詞將其解僱。屋漏兼逢連夜雨，她數位家人於今年接連離世，其中一人更涉及心臟病，令其情緒崩塌，亦因籌措殮葬費事宜致欠債纍纍，終確診抑鬱及焦慮症，需定期覆診。淪為失業大軍，她多次求職得均不得要領，「好多工都話要打針。」

本港現時有逾數萬市民領取「免針紙」，其中由七名被捕醫生所發的醫學豁免證明書，共逾兩萬張，佔總體逾半。圖中非當事人。(資料圖片)

對於政府刊憲修例，賦權醫務衞生局局長如有合理懷疑可宣告「免針紙」失效，她聞言後憂心忡忡，「死啦，依家點算，我哋真係有醫療原因先唔打針，（政府咁做），即係逼我哋上絕路。」陳女士表明，會嘗試再諮詢其他醫生，亦會前往公立醫院求醫，但她不諱言，對成功再獲得免針紙不感樂觀，「依家仲邊有醫生敢開免針紙，不過我都會試咗先，唯有見步行步。」

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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《香港01》發現，有涉事醫生的診所已圍上木板，

港府上月以涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書為由，拘捕七名涉事醫生，其所發合共逾二萬張免針紙，原於本月12日失效。不過，港府隨即迎來司法覆核挑戰，高等法院日前裁定政府敗訴，即醫務衞生局局長沒有權力廢除兩萬張免針紙。