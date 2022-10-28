棄政府文職任中電技術員開工山旮旯　女兒身無懼爬電塔：好大滿足

當看到有人爬上超過40米高的電塔維修電纜，日光投射下來的身影，必定稱呼「師傅」，男性無疑，當真身返回地面一看，竟是女兒身。

於中電任職技術員的黎芷均（Wendy）克服體力限制，證明女性亦可勝任工程工作。Wendy大學畢業後，加入政府擔任文職工作，不過她直言三年間「每日淨係返工放工，工作上無喜樂嘅心」，故毅然辭職。加入中電後雖然日曬雨淋，以及要「落手落腳」維修及保養架空電纜，惟她笑言工作有滿足感，亦鼓勵對工程有興趣的女生勇於嘗試。



近年中電銳意吸引女工程人員，比例由2020年的11.5%，增加至今年9月的13.9%。除了Wendy外，見習技術員林曉晴（Jade）及助理工程師葉津沂（Chloe）同樣是近年加入中電的女工程人員，三人今年分別獲職業訓練局傑出學徒獎勵計劃及香港工程師學會獎項嘉許。



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33歲的Wendy於城市大學畢業後曾加入政府擔任文職工作，她直言任職三年後感到工作性質沉悶：「每日返工放工，工作上無喜樂嘅心。」因此她毅然離開不少人眼中的「筍工」，轉行任職木工；其後認識到電力工程行業，於2019年參加中電見習技術員計劃，今年滿師後正式成為二級技術員。Wendy坦言，離開政府時其母親極為反對：「媽媽試過一個月唔同我講嘢，嬲咗我。」最終Wendy透過每日分享工作趣事，成功打動母親。

架空電纜維修地點「山旮旯」包括塔門、東龍島

Wendy現時負責日常架空電纜維修及保養工作，工作地點包括塔門、東龍島等偏遠「山旮旯」地方，平時除了要日曬雨淋，更有機會要爬上電塔工作。她坦言工作期間感受到女性體力與男性的差距：「做嘢個陣發覺有時唔及男同事大力，不過我會盡力做，例如男同事來回兩次就搬完嘅設備，我可以來回三至四次。」

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Wendy積極的態度，亦令其他男同事相信其工作能力，她指在即將完成見習技術員計劃時，師傅讓她嘗試以近八米長、逾四公斤重的操作桿開關電力裝置：「難度係咁長、咁高要控制擺位，仲要保持平衡。做到真係好滿足，原來一個天線師傅做到嘅嘢，我一個女仔都做到。」

恢復供電讓客戶盡快使用呼吸機

21歲的Jade亦是中電的女工程人員之一，她讀到中四便投身社會，曾於零售及飲食業工作兩年，惟覺得「係咪想成世都係咁？」故在朋友鼓勵下報讀屋宇裝備工程課程，其後參加中電見習技術員計劃。Jade現時於電掣房工作，她形容工作有如一名醫生：「有病就醫好佢，盡快更換同維修故障機件，無病嘅時候要做『身體檢查』。」她又分享指，由於工作涉及停電，曾有停電客戶向她稱有家人要使用呼吸機，希望盡快通電，她與同事加緊工作，成功恢復電力後亦感滿足。

行上80米高煙囪工作係好驚但不服輸

同樣勇於嘗試的還有24歲的Chloe，她現時於龍鼓灘發電廠擔任助理工程師，負責發電機組內的燃氣渦輪及蒸氣渦輪維修保養。工作地點位於發電廠內，Chloe笑言要克服畏高的心理關口，要行上80米高的煙囪工作：「想像下行上26、27層樓高，向下望係直接通落地面，仲要好大風。我真係好驚，不過為咗工程專業，同埋有少少唔服輸，覺得大家都係專業工程師，無理由我上唔到。」



被問到在男性主導的工程行業，女性如何自處？三人均認為女性可發揮到細心及溝通上的優勢，當中Chloe笑言女性在工程界「物以罕為貴」，部份男師傅性格較「硬」，不過對女工程人員態度會較禮貌。她又分享指，曾有師傅與其他男同事工作上有爭執，「變咗我好似做『和事老』角色，協調到整隊工作。」Chloe又認為，女性觀點與男性不同，工作時亦可提供另一方向建議。

以柔制剛為男同事當和事老

至於未來發展方面，三人均希望繼續在工程界大展拳腳。Wendy計劃考取中型課程車牌、急救牌等，冀「磨利每一把刀」，令現時工作更暢順。她又鼓勵對工程有興趣的女生：「唔好介意世俗目光，如果希望追尋事業上嘅新突破，可以勇敢踏出去嘗試。」