英倫市面全方位復常　民眾無懼疫情投入「無罩」生活

本港疫情漸見緩和，政府陸續放寬防疫措施及出入境限制，香港機場終出現久違了的離港外遊人潮。不過，反觀世界各地不少大型國際城市，早已實質採取俗稱「與病毒共存」的政策。筆者早前飛到英倫當地參加已停辦多時的大型國際工程會議，深深感受到當地政府和人民如何在新冠病毒仍有一定傳播風險下回復「正常」生活，也許其經驗或多或少值得本港作出反思。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



在新冠肺炎肆虐全球期間，英國各地的確診數字一直居高不下，隨著全球對抗疫情的策略轉為「與病毒共存」，據知當地民眾已重投疫情前的「無口罩生活」，甚至不再為確診數字的起起落落而大費周張，著緊於張弛社交距離措施。

筆者自疫情爆發以來久未出門，近月終於可離港遠赴英倫參與國際工程會議，兩年多來習慣了口罩不離面的日子，抵達當地時看見幾乎整個機場滿佈清晰可見的面孔，著實有點不自在，好像失去了安全感。記得不論在德國法蘭克福轉機，或是抵達愛爾蘭機場之際，過境或入境時均無人檢視乘客的疫苗紀錄，鮮見途人戴著口罩，連量體溫儀器及保持社交距離等告示並不明顯，倒是在機場某處終見到零星熟悉的酒精搓手液樽，寂寞地守在角落。

不過，在機場上碰到部分亞裔面孔時，仍有戴上口罩防疫，亦有部分女士會以圍巾掩鼻口代替口罩。筆者亦不例外，最初堅持全天候戴上口罩，更一度擔憂若載著口罩身處當地，是否會顯得兀突，甚至憂慮會受到歧視。現在回想實在似乎是過慮了，倒是筆者反過來受到當地不怕染病的習慣感染，身處超乎九成以上與會者均不戴口罩的長時間會議時，會受不了臉上的口罩帶來的尷尬及侷促，而在這場合融入了當地文化。

今次工程界的國際會議屬疫情爆發近3年以來首次舉行的實體大型工程會議，吸引了數十個國家及地區等工程界專業參與。雖然新冠疫情陰霾於部分地區仍未消散，但現場會議已不設社交距離或防疫措施，甚至中途若有與會者「中招」，他們亦只是於酒店房間內自我隔離，確診都已屬平常事。

隨著當地社會「回復正常」，其旅客數目亦有所增加，市面人流接觸頻繁，不論較通風的室外地方或空氣流通量較差的室內空間，均沒有強制要求民眾戴上口罩，餐廳仍在餐桌之間置有隔板是絕無僅有。雖然如此，筆者所接觸到的大部分當地人均認為染疫主要是透過長時間或近距離接觸從空氣中傳播，特別是在室內環境，更認為如需體力勞動人士感染的風險更高，但由於已沒有呈報平台和機制，新冠肺炎對當地人來說似乎與流感無異。

逗留當地個多星期，筆者親身體驗到外地採取實際上與病毒共存的做法，但背後取捨的決定及應該何去何從，並沒有見到科學化的説明。社會回復正常固然是好事，但此病毒仍有一定傳播力，若防疫措施不足而令更多市民確診，甚至患上重症，亦非大家樂見之事。因此，當局在進一步推行任何措施時，可參考外國案例和政策，加上以現行所考慮疫情的傳播及死亡率、影響個別羣組的發展、以至疫症的可控情度和對醫療體系承受力的評估等數據作參考，盡量取得各界人士最大的共識，在對抗疫情和令社會付上更多代價之間取得平衡。整體而言，盡快打齊疫苗預防重症是筆者聽到不少來自世界各地與會人士自身最基本的抗疫做法。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

