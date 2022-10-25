中大換校徽風波｜議員校董不滿校方「兩無」 要求全面徹查事件
撰文：馬煒傑
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中文大學更換校徽後一星期改回使用舊校徽，校董會今日（25日）舉行例行會議，期間討論到有關更換校徽的事項。以立法會議員身份出任校董的張宇人、鄧家彪及劉國勳表示，校方在會議上並無交代到更換校徽一事的開支，又無公開到底是由誰決定，要求還原使用舊校徽及成立調查委員徹查事件，會議上普遍認為應恢復原有校徽。
張宇人：校長段崇智透過視像用英語解釋換校徽
中文大學早前宣布更換校徽後引來各界關注並惹來不少批評，結果在一星期後便在官網、Facebook專頁等換回舊版校徽。
校董會今日（25日）第四次舉行例行會議，張宇人表示，校方在會議上並無交代到更換校徽一事用了多少錢，或到底是由誰決定。他指校長段崇智則僅以視像，用英語解釋要換校徽的原因，對於校董會所提出的問題均無作出回應。
促設獨立調查委員會查換校徽開支及招標過程
張宇人批評校方無給予時間作充足理解，亦無交代成本等細節，做法不可接受，要求校方要將校徽還原為原本的樣貌，另外亦要成立獨立調查委員會，徹查改換校徽一事中用了多少資金，有沒有接正常程序落標，及為何未經校董會便作出更換。
劉國勳則批評校董會與執委從來無作出討論決定，校方便通過更新校徽，是「閉門造車」，亦要求要作出調查到底用了多少錢，以及由誰作出更換校徽的決定。鄧家彪則希望校方作出決定前可尊重校訓。
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