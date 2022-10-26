免針紙│疫苗通行證延長至明年中　江玉歡指不切合復常促交代理據

政府在五日內由「免針紙」司法覆核案中敗訴，以行政手段「翻盤」，今日將透過修例賦予醫務衞生局局長可宣告指定「免針紙」失效之外，亦將「疫苗通行證」規定延長半年，至明年6月30日，被指輸打贏要。一直關注事件的立法會議員江玉歡對有關安排有保留，稱疫苗通行證影響市民生活及經濟，不切合本港復常路線，冀當局盡快解釋理據。



江玉歡今（26日）在電台節目表示，港人希望盡快復常，但政府卻宣布延長疫苗通行證有效期，令市民感到意外，當局有需要解釋理據，並期望當疫情漸趨穩定，該有效期可縮短。



政府上周在「免針紙」司法覆核案中敗訴，其後刊憲修例賦權醫衛局長可宣告特定免針紙失效，相關修例今日生效及在立法會進行「先訂立後審議」程序。



江玉歡認為，政府如選擇上訴，仍有不確定性及時間較長，修例形式較省時，亦回應是次案例法官提出的疑點，相信「今次應該無乜甩漏」。同時，她認為，政府如宣告涉案逾兩萬張免針紙失效，應公開解說其逼切性原因。現時仍有市民因健康問題對疫苗卻步，政府應增加渠道聆聽意見。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

