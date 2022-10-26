假新聞法｜湯家驊指很多傳媒報道謠言為生　前主播趙麗如不盡認同

政府正研究是否立法規管假新聞或虛假資訊，行政會議成員、民主思路召集人湯家驊今日（26日）在浸會大學一個研討會中表示，留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，「點解新聞從業員會特別優待？我每日睇報紙，見到好多好多傳媒以報道謠言為生，係我對業界極之失望原因之一。」他舉例被報道的「謠言」，有11年前亞洲電視誤報前國家主席江澤民逝世，以及近日前國家主席胡錦濤在「二十大」會議上「被拖走」。



與會的浸大新聞系專業應用副教授、前無綫新聞主播趙麗如不盡認同湯的說法。她指新聞報道中經常會引述消息報道，與湯所提到的「謠言」並不同，若有一個消息今日是真實，但事件發展期間有變化，例如政策被叫停等，消息已出現出入。



中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，湯家驊未有指明是哪些本地報章、媒體或網媒等，而海外媒體有不同演譯，故難以評論是否愈來愈多。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊今日（26日）在浸會大學研討會中表示，留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言。（網上會議截圖）

浸會大學傳理學院新聞與社會研究所今舉辦「打擊不實資訊，我們可以做什麼？」研討會，邀請本地及外地法律界、傳媒界及學術界代表討論，由有「新聞教父」之稱的黃應士任主持。

湯家驊：港假資訊問題嚴重 應展開規管討論

湯家驊在會上被問到假資訊在香港的嚴重性及立法規管的迫切性，他回應指留意到假資訊問題較嚴重，並稱整體社會仍充滿不實資訊，但不認為目前社會已有準備做立法相關的深入討論或諮詢。

湯家驊表示，假新聞的問題本身屬迫切性，「每日都有好多不實、虛假資訊，尤其係政治範疇。」他認為香港應開始進入立法規管的討論，希望在某階段有共識，應如何處理敏感、在政治上有爆炸性問題等。

指報紙以報道謠言為生 對新聞界報道感失望

他又在會上表示，香港報業評議會除評論同行外，亦應肩負起為行業定立最低標準的功能，又指近年對新聞從業者感到困擾，更直言感到失望。他表示因留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，強調報道新聞即是報道事實，報道未經證實消息並非新聞，大肆報道謠言與廣發謠言是無分別，而法律上重覆謠言屬違法。

點解新聞從業員會特別優待？我每日睇報紙，見到好多好多傳媒以報道謠言為生，係我對業界極之失望原因之一。 行政會議成員、民主思路召集人湯家驊

湯：江澤民逝世、胡錦濤欲投反對票等報道失實

湯家驊其後接受《香港01》電話訪問，指新聞媒體報道謠言情況越來越多，例如曾有報道指前國家主席江澤民逝世（2011年7月6日亞洲電視報道），近日又有報道稱另一名前國家主席胡錦濤在上星期舉辦的中國共產黨第二十次全國代表大會中「被拖走」，以及報道胡會投票反對現任國家主席習近平。湯強調該些均是毫無根據的謠言，「你留意一吓，真係好多，呢啲謠言有時幾影響股市，有時影響人心，所以要正視呢啲問題。」

假新聞影響股市及人心 社會可展開立法討論

他指有時謠言難辨真偽，社會對不實的消息、新聞有反應，一來會令股市大跌、市民蝕錢；二來因涉政治的謠言較多，故對香港社會影響可以十分大，「呢啲（假）新聞如果持續廣泛報道，對社會唔係好事。」他又說，身邊不少群組不時受假新聞困擾，又稱自己比較小心，亦常提醒朋友遇到可疑「新聞」時應看清情況。

至於是否應展開立法規管工作，湯家驊稱是政府的決定，但若情況持續且影響嚴重，社會應展開有關立法規管的討論。

翻查資料，亞洲電視當年為誤報江澤民逝世道歉；至於「胡錦濤被拖走」則未見有本地傳媒以此角度報道，但就有數個YouTube影片援引影片作出評論。

浸大舉行研討會討論打擊不實資訊。（浸大提供）

浸大趙麗如：今日是真實消息 發展期間會有出入

浸大新聞系專業應用副教授、前無綫新聞主播趙麗如則表示，不盡認同湯的說法。

她表示，新聞報道中經常會引述消息報道，與湯所提到的「謠言」並不同，新聞學在引述消息報道上有法則指引，例如須求證或多過一個查證。她舉例指，若有一個消息今日是真實，但事件發展期間有變化，例如政策被叫停等，消息已出現出入。她認為，新聞媒體機構的中層及高層，或應考慮制定機制確保資訊報道後準確。

中大梁麗娟：湯家驊無指明哪些傳媒

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，湯家驊未有指明是什麼本地報章、媒體或網媒等，而海外媒體有不同演譯，故難以評論是否愈來愈多。她指出，現今開放社會中，錯誤資訊有「misinformation（誤傳）」及「disinformation（虛假消息）」兩種，若是誤傳消息，因有人知道真相，故很快會有更正報道；若是虛假消息，則很難求證。

至於是否對社會影響嚴重，梁認為要視乎讀者的關注程度，因現時讀者大多只會選擇吸收有興趣的資訊，假如是有興趣的議題，相信即使被誤傳或有虛假信息，讀者亦有不少渠道可得知真實消息，故嚴重與更是因人而異。

調查指八成新聞從業員反對立假新聞法 憂會被濫用

為了解新聞界對假新聞立法看法，研究所今年9月至10月期間進行一項有關本地新聞工作者對制定反「不實資訊」法的問卷調查，訪問162名在職新聞從業員，當中八成受訪者不支持立法處理假資訊，大部份擔心法例會被濫用、濫權使用，亦有近八成擔心會限制新聞自由及言論自由。

調查又指出，受訪新聞從業員有一半人認為假資訊問題嚴重，多數在政治、疫情及社會新聞方面體現，65%認為該些假資訊會削弱新聞機構公信力。