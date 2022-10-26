屯門醫院洗衣房員工疑將起漬劑及化學品倒入渠　兩人暫時休假

《香港01》獲得獨家相片顯示，屯門醫院蝴蝶灣洗衣房內，懷疑有員工將化學品倒進渠內。醫院管理局今日（26日）表示，屯門醫院早前接獲員工投訴，報稱一批貯存在該處的化學品起漬劑的庫存紀錄有異，懷疑有員工曾不當處理該批起漬劑及其他化學物品。

醫管局指，涉事兩名員工已暫時休假，蝴蝶灣洗衣房的服務未有受影響。屯門醫院亦已向相關執法及政府部門報告事件，會配合執法部門的調查工作。



醫管局指，屯門醫院非常重視事件，在接獲投訴後已展開調查，調查範圍包括該批起漬劑庫存紀錄有異的原因、是否有員工曾不當處理有關化學品，以及處理過程中是否合乎相關法例的要求。

醫管局表示，屯門醫院早前接獲一名蝴蝶灣洗衣房員工的投訴，報稱一批貯存在該處的化學品起漬劑的庫存紀錄有異。（資料圖片）

醫管局總辦事處已接獲報告，會聯同屯門醫院進行調查，亦會派員到蝴蝶灣洗衣房視察，確保洗衣房處理及貯存化學品的程序，合乎相關法例的要求。