涉庭上拍手叫口號及呼籲他人站立　兩名「旁聽師」被裁定煽動罪成

兩名經常到法庭聽審的「旁聽師」，涉旁聽時在庭上拍手及呼籲他人站起來，又大聲叫喊具煽動性的字句，被控發表煽動文字等罪。兩人早前否認控罪受審，今（27日）在西九龍法院被裁定所有罪名成立。



男被告彭滿圓（59歲，無業），及女被告趙美英（67歲，無業），被控於本年1月4日在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

女旁聽師趙美英。(資料圖片)

彭另被控於2020年11月17日至本年2月16日期間，作出具煽動意圖的作為，即製作、上載、廣播YouTube影片，並維持一個YouTube 頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC928/2022