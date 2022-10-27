地盤工見情敵雀友愈諗愈嬲　趁對方竹戰拔刀就斬　謀殺罪成囚終身

六旬地盤工疑不滿一名男雀友與其女友有染，有次見男雀友到其女友家打麻雀時，聲稱愈諗愈嬲，涉突取出菜刀斬雀友的頭及頸多下，行兇後自行致電報警，並回家等候被捕。惟他被捕後卻向警員稱，並無意殺死雀友，只是想教訓他，又指女友曾透露和男雀友發生性關係。地盤工否認謀殺罪受審，陪審團經退庭商議後，今（27日）一致裁定被告謀殺罪成，法官依例判被告終身監禁。



被告盧禮秋，67歲，被控一項謀殺罪，指他於2019年10月18日，在元朗安樂路一單位內謀殺男子周仕清(54歲)。被告聞判表現冷靜。

被告盧禮秋在高等法院被裁定謀殺罪成。（資料圖片）

被告懷疑雀友與女友有染

控方案情指，被告和一名叫阿娟的女子於2017年打麻雀時認識，並發展親密關係。阿娟租用涉案地點招待朋友打牌，死者周仕清是雀友之一，同時認識被告和阿娟。至2018年，被告和阿娟因金錢問題鬧不如，被告亦懷疑阿娟與周有染，因此和周口角。於2019年7月，被告和周爭執，事件報警。

案發前一直坐在周背後

案發日早上10時許，被告已到涉案單位，當日阿娟到了澳門。被告未有打麻雀，只是在旁玩手機。周約於下午3時到達，他更問被告要否一起打麻雀及吸煙，被告稱不玩亦不抽煙。周便繼續打麻雀，被告一直坐在周身後的沙發。

突從廚房拿刀斬周的頭及頸

惟周與眾雀友竹戰期間，被告突然拿起菜刀斬向周的頭及頸，周試圖離開，被告跟著並再斬3至4下，周動也不動。在場「雀友」見被告斬人便四散，被告則在5至10分鐘後離開單位，被告當時講電話稱會報警及自首，又稱已忍了周很久，並準備了要坐監。被告之後返回單位，等警方拘捕。周被送到醫院後證實死亡，解剖報告指他身體多處刀傷而死，其中頭及頸有8個斬傷及4個切傷傷口，左手有兩隻手指被斬斷。

同坐雀友曾勸被告唔好躁

其中一名雀友蔡智文供稱，他和周等人打牌時，突然聽到「哎呀」。蔡看到周的右肩有血，被告就在周背後揮刀。蔡曾叫被告「唔好躁」，被告回應：「唔好理我。」被告胞兄盧禮錫則供稱，在案發當日下午3時半左右，收到被告的電話，謂：「大佬我斬咗人呀，我唔知點算。」

被告稱見到周愈諗愈嬲

被告警誡下稱，周曾想追他的女友，兩人曾經口角，他當天再見到周，「愈諗愈嬲」。 他在錄影會面中補充，周因為妒忌他與阿娟的關係，他與周曾在3個月前口角。此外，阿娟透露曾和周發生性關係。被告又指，案發時腦海一片空白，他無意殺死周，只是想教訓他。

而在大廈附近的一段閉路電視影片中，拍到被告離開單位後的情況，該攝錄器材並有收音，錄到被告說：「我準備坐監…我斬咗佢。我會報警，……我會講我去斬到佢死……」

案件編號：HCCC 140/2021