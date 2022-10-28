疫情｜七日平均死亡率降至0.128%　居油尖旺女子感染BQ.1.1

新冠肺炎疫情反覆，本港今（28日）新增5,656宗確診個案，再次回落至5,000宗的水平。衞生署再發現一宗本地個案染變異病毒株，為一宗BQ.1.1亞系個案，其為一名27歲女子，居於油尖旺區，已接種兩劑疫苗。



另外，今新增7人死亡，七日平均死亡人數為7.1、死亡率為0.128%，為9月16日以來的新低，而其全期死亡率亦再次下降至0.54%。



今日疫情概要：



-增5,656宗確診，較昨日下跌7.1%。

-輸入個案390宗，較昨日微升，佔同日機場入境旅客4.05%，佔同日確診個案則為6.9%。

-新增6人死亡，全期累計死亡率降至0.54%，累計死亡個案10,365宗。

-本地BQ.1.1增1宗，累計5宗個案，輸入XBB個案增9宗，累計191宗。

-學校呈報個案降至535宗，涉401間學校。



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新增5656宗確診個案 輸入佔390宗

本港今新增5,656宗確診個案，確診數字再度回落，較昨日下降6.70%。當中本地個案佔5,266宗，其餘則為輸入個案。新增的390宗輸入個案當中，250宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第一至三日樣本，餘下47宗涉及第四至七日樣本，即近64.10%的輸入個案都是在機場找到。

由於昨日由機埸入境的旅客達9,622人，故確診比率為4.05%，較昨日的4.39%稍微下降。七日平均確診人數達406人，平均確診率維持在4.10%。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月19日至10月25日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.8%。

染變異病毒株女子已打兩劑疫苗

截至今日零時零分，衞生署就本地個案做分析，發現多1宗Omicron變異病毒株亞型個案， 分別為1宗BQ.1.1個案，其為一名27歲女子，居於油尖旺區，已接種兩劑疫苗。現時本地個案累計發現六宗XBD、一宗BA.2.75.2及五宗BQ.1.1亞系個案。

另外，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中亦發現多12宗變異病毒株個案，分別為9宗XBB及3宗BQ.1.1，至今累計有238宗變異病毒株輸入個案。

多7名患者死亡 69歲婦已打三針

另外，本港今增7人死亡，當中有一人為公眾殮房報告的死亡個案 。其為一名69歲女子，已接種三劑疫苗，於10月22日離世。七日平均死亡人數為7.1、死亡率為0.128%，為9月16日以來的新低，而其全期死亡率亦再次下降至0.54%。

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至於學校方面，本港今收到535宗呈報個案，為452名學生及83名教職員，分布在401間學校，有8間學校有1班要停課，另有協康會王石崇傑紀念中心有2班要停課。院舍方面，今日有3間院舍有呈報個案，全為安老院舍分別有1名院友確診，共5名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 樂善老人院

2. 環翠護老中心

3. 和平之友護老院有限公司

