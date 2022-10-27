堂食取消營業時間限制　業界料更多酒吧購入世界盃轉播權搶生意

政府今日（27日）宣布下月3日起，取消餐廳及酒吧等處所的營業限制。酒吧業界指已「望穿秋水」等待放寬限制，雖然未能迎合萬聖節「大節日」，但認為會令更多酒吧購入下月世界盃的轉播權，又指以往世界盃決賽周，生意額一般會增四成，但因疫情期間市民生活模式轉變，故不敢太樂觀。



餐飲業界則表示，一般餐飲處所經營到凌晨12點已足夠，但料措施可令宵夜店、打冷店受惠，又指世界盃期間若酒吧無營業時間限制，亦可吸引市民外出用膳再到酒吧觀賽，環環相扣帶來裨益。



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持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，疫情三年來首次取消營業時間限制，形容業界已「等咗好耐」，放寬時間正巧遇上11及12月旺季，業界料生意額會有明顯增長，但因疫情期間市民飲食模式已有變化，加上派對房間的興起，故仍需觀望情況，認為雖帶來增長，但不敢樂觀。

適逢下月是四年一度的足球盛事、世界盃開鑼，梁指早前業界仍在考慮是否要購入轉播權、裝飾宣傳及舉辦相關活動等，相信今日消息一出，將有更多酒吧購入轉播權，亦會加大宣傳爭取客源。他稱以往世界盃決賽周，酒吧是主要觀賽地方，會較平時有四成生意增長。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片、盧翊銘攝）

由於新措施實施日期為下月3日，意味著酒吧萬聖節於凌晨2時要關門。梁立仁表示，萬聖節是酒吧的重要日子之一，疫情前萬聖節營業額會較平時周末多三四成，不少酒吧得悉只能開到凌晨兩點時，已無特別裝飾，「損失一定有。」

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍則表示，一般餐廳營業到凌晨12時已足夠，料最大受惠的餐廳會是打冷店、宵夜店等，「香港無咗宵夜市場成三年，市民習慣咗早食早返，拉返長營業時間希望可慢慢建立返文化，大家食完飲睇戲、或睇完戲食飯。」

黃傑龍。（資料圖片）

他又提及下月世界盃，但餐廳播放收費電視的球賽需購入很貴的版權，對酒吧、卡啦OK絕對是好大強心針，而一般餐廳雖然大部份均無買轉播權，但仍與酒吧環環相扣，例如世界盃期間有人外出吃飯，之後去觀看球賽，料可帶動食肆生意。

至於婚宴等場所可在台上除罩影相，黃傑龍指現時婚宴時常「偷偷摸摸」除罩影相，今次放寬終可光明正大拍照留料，料可帶來一些誘因。他又說，今次放寬亦給予業界一個喜訊，即政府正一步一步放寬措施，並已確認復常路徑。

黃家和。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，以往或有婚宴因有營業時間限制，而提早開席，認為今次放寬可令婚宴無太大壓力，而餐廳在特定日子亦可做多一輪生意。他促政府考慮取消宴會240人限制，枱與枱之間保持1.5米距離的要求亦可考慮取消。

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