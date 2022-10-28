床底藏屍案｜狂毆女友至101 處傷致死　中年漢謀殺罪成囚終身

將軍澳寶林邨3年前發生床底藏屍案，中年漢聲稱被女友指控強姦及非禮，疑把女友打死，之後把其屍體放入碌架床下層的床底。兩人一名女友之後曾到單位留宿，並在下格床睡覺。惟事件最終曝光，警方數天後發現屍體，法醫更發現死者身上有101處外傷。中年漢否認謀殺罪受審，日前被裁定罪成。法官今(28日)在高等法院判被告終身監禁。



被告羅偉文，50歲。他被控於或約於2019年3月17日，在港謀殺劉莉芝（34歳）。被告有7項案底，包括身為三合會成員、非禮和爆竊等。他因涉綁架一名前女友，被控綁架和刑事恐嚇等罪。他已表示將會認罪，將於明年3月在區域法院處理。

案情指，被告和女死者劉莉芝案發時是情侶，被告2019年初搬入劉於寶林邨寶儉樓的單位，劉是精神病患者。

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被告稱曾襲擊和綁起死者

被告被捕後向警方透露的案情指，劉於2019年3月14至15日在單位內大叫，並掀起衣服誣衊被告非禮和強姦。他認為對方患有精神病發，加上他當時被通緝，擔心驚動他人，便打和踢劉，並把她綁在窗邊。被告其後入睡，醒來時發現劉攤在窗邊近地下位置，已經死去，便把劉的屍體放入碌架床下層的床底，用衣物遮蓋屍體。

劉於夜總會工作的同事耶喜誼供稱，曾於2月尾至3月13日到該單位，與被告和劉同住，期間見過被告和劉吸食冰毒數次。此外，耶於3月15日找劉，當時劉情緒激動，語無倫次，罵耶和被告有染，在同住期間趁劉洗澡時，和被告發生性關係。但耶指此事是劉幻想出來的。耶於17日凌晨收到被告的訊息，指劉不在家，耶可以到劉的單位留宿。耶於當日凌晨5時許到單位，並在碌架床下層入睡，當時劉的屍體在耶所睡的床板下，耶同日傍晚離開，未有發現屍體。

被告女兒收到被告訊息 稱「我監生打死佢」

此外，被告的女兒收到被告的訊息說，聲稱殺死劉，謂「佢識到我好慘架，我監生打死佢……」。被告稱將會逃至越南，但轉頭又說劉「特登整個波出嚟」，聲稱被強姦，故他才動手。

而被告被告離開單位後，租住九龍城賓館的房間。警方於3月19日晚巡查賓館時發現被告，以涉管有攻擊性武器罪名拘捕當時被通緝的被告。警員於翌日搜查單位，在單位發現劉的屍體，再以謀殺罪拘捕被告。

而法醫估計，劉已去世2至3天，驗屍報告指劉有101處外傷，另劉的14條肋骨骨折，胸骨中間骨折，有中等至大量的滲血。她的死因為胸部被鈍器所傷。

案件編號：HCCC167/2020