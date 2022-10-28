城市售票網將由騰訊旗下公司接手　查詢用戶是否同意轉移資料

騰訊旗下的「天津貓眼微影科技」，早前成功承投康文署票務系統「城市售票網」七年營運權，惟新系統開發受阻，未能如期與原有承辦商「 購票通」（Cityline）交接，署方需另斥866萬元公帑，續用舊系統。

《香港01》發現，「購票通」近日向會員發出電郵邀請，表明將會進行系統升級，及遷移至新平台，並詢問其轉移意願。用戶若不轉移資料，日後可用非會員登入。



「購票通」近日向會員發出電郵邀請，表明將會進行系統升級，及遷移至新平台，並詢問其轉移意願。(用戶電郵截圖)

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「購票通」合約將營運至今年11月尾

「天津貓眼微影科技」前年以9,170萬元向康文署投得七年合約，並原定於今年1月接手，為城市售票網提供新的票務系統及營運服務，該合約要求新系統需同一時間處理不少於3,000個用戶，在熱門活動首日開賣時，更要自動提升至可同時處理10萬個用戶。

不過，《香港01》早前揭發「貓眼」延遲半年仍未與「購票通」交接。由於新系統未完成開發，並出現「真空期」，康文署遂在今年5月，再以866萬元與「購票通」簽訂短期合約，以營運至今年11月尾，惟署方並無交代「貓眼」需否按合約條款要求，為延遲啓用繳交罰款。

同意轉移資料可用新系統個人化功能

隨着社會陸續復常，演唱會及舞台劇等演出節目緊接而至，人氣男團MIRROR的演唱會售票「大塞車」，更突顯票務系統升級需求。上屆政府的民政事務局於今年6月表示，新系統將於今年第四季啓用。

《香港01》發現，城市售票網今個月起陸續以電郵通知會員，指將會進行系統升級和遷移至新平台，並徵詢會員同意遷移帳戶資料與否，又指同意者將可使用新系統為會員而設的個人化功能。

用戶不轉移資料 日後可用非會員登入

電郵又強調，若用戶沒有按下超連結確認，其資料則不會被遷移至新系統平台。日後使用城市售票網新系統購票時，仍可選用非會員登入，或重新登記成為會員。不過，有會員憂質疑電郵真偽，及關注轉移資料的私隱安全性。

翻查購票通私隱政策，當中列明會員的個人資料，可供維護及發展購票通的業務系統及設備，包括測試及升級該等系統。

私隱專員公署表示，不評論個別個案。發言人提到，一般而言，在使用個人資料方面，根據《個人資料(私隱)條例》下保障資料第 3 原則，除非得到資料當事人的自願及明確的同意，或資料使用者根據情況而引用《私隱條例》下的相關豁免條款，否則個人資料只限使用(包括披露和轉移相關資料)於收集時述明的目的或直接相關的目的。