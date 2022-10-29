疫情以來港大首回歸本部舉行開放日　7.1萬家長學生參觀逼爆校園

香港大學今日（29日）舉行本科入學資訊日，今年是自疫情以來首次回歸大學校園本部舉行，吸引不少家長與子女及中學生結伴前來參加，單是由港鐵站乘搭升降機到本部更一度需要排隊近半小時。

今日有不少家長陪同子女到開放日了解港大的入資訊，亦有家長帶同則升上中一的女兒到來參觀，指是想女兒提早感受一下大學的氣息，形容可以「埋下心中的種子」，建立入大學的目標。

港大表示今日共有逾71,000人參加本科入學資訊日。



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香港大學今日舉行本科入學資訊，今年是自疫情以來首次回歸本部舉行，早上已經有不少中學生結伴到港大參觀，亦有不少家長趁周末放假陪同子女到場了解入學資訊。港鐵香港大學站亦因開放日變得人頭湧湧，排隊等候乘塔電梯到本部出口一度需要近半小時，校方亦有提供接駁巴士讓參觀人士往返醫學院及本部，不過亦大排長龍，要等兩至三架大型旅遊巴才可上車。

蔣太趁今日開放日帶同正就讀中一的女兒到港大參觀，以獲取更多港大不同學科的資訊。她表示雖然女兒只讀中一，但亦希望可提早讓女兒感受大學的氣息，培養女兒對港大的認識及興趣，「埋下心中的種子」，建立入大學的目標。蔣太又認為，港大在亞洲排第二，希望女兒日後有機會入讀，其女兒則表示希望日後可向理科方面的科目發展。

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梁先生今日亦陪同兒子到港大參觀，他認為港大是本港比較歷史悠久的大學，世界排名亦都比較高，當年就讀城大的他，希望可陪同兒子到港大參觀。而梁同學則打算以非聯招方式報讀精算科目，港大是其中一個選擇，所以今日特意到來獲取相關入學資訊。

港大是母校的羅太，亦指特意來支持女兒，陪同女兒參加開放日，她們表示對港大醫學院有興趣，但見到排隊乘搭接駁巴士的人龍很長，故要視乎時間再決定是否到醫學院參觀，羅同學則表示剛聽了另一個心儀科目工商管理學學士的收生講坐，對收生要求等資訊了解多了。