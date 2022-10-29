浸大取錄兩個月　理大「搶人才」向張家朗頒榮譽博士學位

東京奧運男子花劍金牌得主、「劍神」張家朗，今年8月獲浸會大學「優才運動員入學計劃」錄取，修讀大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程，開學不足兩個月，張家朗被理工大學「搶人才」，今日（29日）獲頒授榮譽博士學位，以表揚「劍神」在劍擊運動的成就。除張家朗外，中國空間技術研究院研究員楊孟飛亦獲理大頒授榮譽工程學博士學位。



理大表示，今日在28屆畢業典禮中，向兩位傑出人士頒授榮譽博士學位，包括東京奧運會男子個人花劍金牌得主張家朗，以及中國空間技術研究院研究員楊孟飛。

張家朗將香港體育帶領到更高台階

理大形容，張家朗為實現理想付出極大努力，展現無比的鬥志和堅定的決心，是年輕人的最佳榜樣。他在劍擊運動所取得的佳績，不但大大提升了香港在國際體壇的地位，亦成功喚起港人對體育運動的關注，將香港的體育發展帶領到一個更高的台階，故向其頒授榮譽人文學博士學位。

楊孟飛領導「嫦娥五號」完成返回任務

另一名獲頒榮譽博士學位，為中國空間技術研究院研究員楊孟飛。理大表示，楊多年來致力空間飛行器領域科研工作，對中國探月工程、載人航天及衛星研製等方面貢獻良多，亦是「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師，在他領導下，團隊成功克服不少複雜的技術性問題，圓滿完成中國首次地外天體採樣返回任務，為日後的航天任務奠下穩固的基石。而在「嫦娥五號」的項目上和未來的探月任務，也與香港理工大學科研團隊緊密合作。

廣州醫科大學內科教授鍾南山於畢業典禮上致辭。（理大提供）

今次畢業禮更邀得廣州醫科大學內科教授鍾南山致辭，鍾勉勵畢業生要秉持使命感，並且推動從發現、發明到轉化成社會效益全過程的科研創新，為香港、粵港澳大灣區、國家以致世界的科學技術發展作出跨時代的貢獻。

鍾南山網上致辭 滕錦光籲畢業生把握機遇

理大校長滕錦光則指，香港正步入新篇章，著力建設成為國際創科中心，在國家科技發展扮演著重要的角色，認為理大畢業生既應把握這些機遇作出貢獻，亦應為解決氣候變化、貧窮、疾病、能源短缺、人口老化等複雜的全球挑戰出一分力。

理大今年共有10,189名畢業生，包括363位哲學博士、105位專業博士、51位哲學碩士、4,962位修課式碩士、4,310位學士、56位深造文憑畢業生，以及340位非學位文憑及證書畢業生。