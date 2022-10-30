環保署揀五屋邨裝廚餘智能回收桶　目標下年度擴至100座屋邨樓宇

環境保護署今日（30日）開展為期18個月的公共屋邨廚餘收集試驗計劃，首階段涉及香港仔石排灣邨、牛頭角彩德邨、將軍澳尚德邨、堅尼地城觀龍樓及柴灣連翠邨、共約30座公共屋邨樓宇。



環保署表示，試驗計劃採用具備防滿溢及除味裝置的智能回收桶收集廚餘，亦會加強宣傳和教育，配合《綠綠賞（電子）積分計劃》，提供誘因鼓勵居民參與，短期目標是在2023/24年度將試驗計劃擴展至合共100座公共屋邨樓宇，涉及約15萬名居民。收集到的廚餘會運往O．PARK1處理，將其轉化為能源及堆肥。

環境及生態局局長謝展寰今日出席在香港仔石排灣邨舉行的試驗計劃宣傳活動時表示，現時家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約七成，而全港有三成（超過200萬）人口居住於公共屋邨，故以公共屋邨居民為目標，推出試驗計劃，鼓勵居民把廚餘源頭分類、收集及循環再造。

他又指，政府會汲取更多廚餘收集經驗，以制定一套切實可行且符合成本效益的可持續方案，妥善收集家居廚餘，並逐步擴展至全港更多的公共屋邨，以配合實施都市固體廢物收費計劃。

▼2021年3月2日 Opark廚餘回收中心運作情況▼

