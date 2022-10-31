立場新聞涉煽動案　原審官要隔離臨時換官　辯方爭議須半年內提控

《立場新聞》被指發布煽動性文章，其總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司同被控，案件今(31日)在區域法院開審，案件原被安排由法官謝沈智慧處理，但今早卻轉了由法官郭偉健聽審，郭官解釋，謝沈智慧法官因疫情需要，現正受隔離，未能如期處理本案，故改由郭官主審，並先處理部份法律爭辯。辯方律師指，本案所涉控罪需在文章發布後半年內提控，惟涉案的17篇文章當中，有10篇已過了這期限。



控方指控涉及17篇文章

3名被告：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權(52歲)，及林紹桐(34歲)，同被控被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪，涉及17篇文章。由於公司一直未有代表出席，故被視作不認罪，鍾及林亦否認指控。控方將傳召22名證人，預計審訊20天。

辯方提出3個法律爭辯

辯方的資深大律師余若薇稱，會就案件提出3個法律爭，包括：部份文章已超越檢控時限、控方須證明被告的犯罪意圖，及控罪的合憲性等。

原審法官需隔離，案件臨時換官審。(詳看下圖)

控方：控罪涉串謀逾時亦可告

主控伍淑娟指出在本案審訊前處理要先處理3項法律爭議，分別是檢控時限、犯罪意圖及條文合憲性。就檢控時限問題，《刑事罪行條例》第11條訂明煽動罪行「只可於犯罪後6個月內」檢控，但控方依賴的17篇文章中的10篇均超出6個月的檢控期限外，惟控方指出本案是具持續性的「串謀」控罪，故條例所說的時限不適用。

辯方：超越時限文章無檢控基礎

代表辯方的資深大律師余若薇卻指，《刑事罪行條例》第159D條亦提及6個月的檢控時間限制，認為控方可繼續提告眾被告，但不可依賴超出時限的多篇文章作檢控基礎。

《立場新聞》署任總編輯林紹桐否認一項串謀發布或複製煽動刊物罪。（資料圖片）

控方：毋須證明被告的煽動意圖

就犯罪意圖及條文合憲性，控方認為犯罪意圖與刊物內容及被告的言行有關，即控方不須證實被告本人有煽動意圖，只須證明被告知道其言行及刊物本身有煽動性即可。

辯方：傳媒有監察社會的責任

辯方則控方的說法或會使控罪不合憲，條例太模糊、不清晰，質疑或違反了《基本法》及《香港人權法案》。辯方認為控方須證明被告本身亦有煽動意圖才足夠，並指出《立場》為傳媒機構，有監察社會的責任，有責任報道各方面的意見，舉例稱傳媒報道殺人犯，並不代表其支持殺人犯，又指：「有些少批評就犯罪，咁傳媒唔使做㗎啦？」

聆訊下午繼續。

控罪指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力； 及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：DCCC 265/2022