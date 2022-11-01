疫情｜增4418宗確診　首現2宗本地XBB個案　輸入個案佔近一成

本港新冠疫情有進一步放緩趨勢，今日（1日）新增4,418宗確診個案，包括437宗輸入，連續兩日回落至四千宗水平，輸入個案佔整體比率升至9.89%，是自7月4日以來新高。多13人死亡，累計死亡率維持0.54%，累計個案10,410宗。

衞生防護中心首次發現兩宗本地XBB變種病毒株個案，涉及一名14歲少女及一名29歲男士，兩人均已打三針，外地輸入XBB個案亦增兩宗，累計204宗。

學校呈報752宗個案，涉442間學校，有10間學校共11班因爆疫要停課。



今日疫情概要：



-增4,418宗確診，較昨日下跌7.3%。

-輸入個案437宗，佔同日確診個案比率上升至9.89%

-新增13人死亡，累計死亡人數為10,410宗，累計死亡率維持0.54%。

-本港首次發現兩宗本地XBB個案，輸入XBB亦增兩宗，累計204宗，本地BQ.1.1亞系個案亦增1宗，累計8宗。

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衞生防護中心今日（1日）截至零時零分，新增3981宗本地感染個案，當中包括1052宗核酸檢測陽性個案（535宗確診、458宗無症狀感染及59宗狀況待定個案），以及2929宗快速測試陽性個案。

新增437宗檢測陽性輸入個案，當中包括412宗核酸檢測陽性（70宗確診、322宗無症狀感染及20宗狀況待定個案）及25宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，284宗涉及機場檢測樣本、107宗涉及第一至三日樣本，餘下46宗涉及第四至七日樣本。

衞生防護中心截至11月1日零時零分，在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、六宗BA.4.6、11宗BF.7及23宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現兩宗XBB、七宗XBD、一宗BA.2.75.2及八宗BQ.1.1亞系個案。

衞生防護中心首次發現兩宗本地XBB個案，分別涉及一名14歲女子，居於大埔區，已接種三劑疫苗；另一宗個案涉及一名29歲男子，居於深水埗區，亦已接種三劑疫苗。

衞生防護中心首次發現兩宗本地XBB個案，分別涉及一名14歲女子，居於大埔區，已接種三劑疫苗；另一宗個案涉及一名29歲男子，居於深水埗區，亦已接種三劑疫苗。

今日新增6間院舍有確診個案，共12名職員及院友確診。學校呈報752宗個案，涉442間學校，有10間學校共11班因爆疫要停課。

呈報陽性個案的安老院舍：

1)滙豐安老院（環翠）有限公司

2)慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1)香港耀能協會安定宿舍

2)新生精神康復會山景宿舍

3)保良局鄭翼之中心

4)香港心理衞生會李鄭屋宿舍

新增多於一個班別需要停課的學校：

1)康怡維多利亞幼稚園

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