七一刺警｜拒捕少年向受傷警致歉　官指參與度高　判教導所

警方於前年七一回歸日在天后驅散示威者，有防暴警員欲制服一示威者時被圍毆，有人更突拿軍刀插傷警員的手臂。涉行兇的工程師於同晚，在一架將飛往倫敦的客機上被捕，警方其後再拘捕另外兩人。行兇工程師和另一涉阻差辦公的被告，早前已因暴動等罪被判囚。至於同案次被告，即警員欲制服的示威者，押後至今（31日）在區域法院判刑。法官姚勳智指本案暴動火竹年大，次被告參與程度高，考慮他案發時年僅17歳和沒有案底，遂接納報告建議，判他入教導所。



3名被告：黃鈞華（26歲，工程師）、羅珏琛（20歲）、周霈霖（23歲）。他們承認一項暴動罪，控罪指他們於2020年7月1日，在天后皇仁書院對出參與暴動。此外，黃承認一項有意圖而傷人罪，早前被判入獄5年，周心阻差辦公被判入獄2年9個月，羅今日被判入教導所。

案發經過。(詳看下圖)

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次被告透過律師向受傷警員致歉

辯方今替次被告羅珏琛求情指，次被告有悔意，勇於反省，並向受傷警員致歉。辯方又指，現就讀大學三年級的次被告，已申請延期修學。

法官判刑指，是次暴動參與人數多，在鬧市發生。次被告在案中參與程度高，以雪糕筒設路障，亦涉拒捕，考慮他案發時年僅17歳，沒有案底，加上報告內容正面，遂判處次被告入教導所。

警員被刺傷後現場人士四散

案情指，約300名示威者於案發日下午在馬路設路障，警方於4時許開始驅散。一名警員欲制服次被告時，遭現場人士襲擊，第三被告嘗試拉走次被告，首被告以軍用摺刀插向警員左臂，次被告最後成功逃脫，現場人士四散。

受傷警員事後轉文職工作

受傷警員的左上臂有一個2厘米長插傷，傷口深入肌肉。他翌日出院後，但同晚因發燒再度入院，並發現傷口有感染，最後獲批106天病假，並需物理治療。他至今仍不時有輕微痛楚，復工後轉做文職工作。

案發日黃昏六時許，有女子為首被告訂了當晚離港往倫敦的機票，首被告亦回家更衣，之後到觀塘地盤把一個黑色袋掉進海中。

首被告案發當晚在機上被捕

首被告繼而和女友會合，二人晚上乘私家車到機場。首被告成功上機，惟在飛機起飛前一刻，有警員上機把首被告拘捕。至於次被告和第三被告，則於7月16日被捕。

此外，首被告的女友張芷程(27歲)，因涉嫌助黃事後離港，被控一項妨礙司法公正罪。她否認控罪，案件將於11月11日裁決。

案件編號：DCCC 189, 210,809/2021