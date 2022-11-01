立場新聞涉煽動案　官准用10篇被指超檢控期文章　案件正式開審

《立場新聞》被指發布煽動文章，其前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司被控串謀發布或複製煽動刊物案續審，控辯雙方昨就法律爭議作陳詞，辯方爭議控方用以指控的17篇文章中，有10篇超出了條列所限的6個月檢控期限，控方則指控罪具持續性的「串謀」字眼，故不受時限約束。法官郭偉健今（1日）在區域法院裁定該10篇被指有超越期限之嫌的文章可呈堂，並稱會在裁決時才解釋理由，控方將會讀出開案陳詞。



3名被告：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」，指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，串謀他人發布或複製煽動刊物。

香港網媒《立場新聞》日前停運，所有員工被遣散。圖為上月29日，《立場新聞》署任總編輯林紹桐被帶到辦公室協助調查，之後再被帶走。（余俊亮攝）

辯方昨指，鍾及林於去年12月29日被捕，若根據《刑事罪行條例》第11條訂明煽動罪行定明，只可於犯罪後6個月內檢控，即他們被捕前6個月內所發布的文章，才符合控罪要求，惟控方依賴的17篇文章中，有10篇不在這６個月的期限內，認為控方不應用該10篇文章作檢控基礎；控方卻反駁指，控罪元素包含「串謀」，案情有連續性，故亦需考慮其外顯因素，故條例所說的時限，不適用於本案。

案件編號：DCCC 265/2022