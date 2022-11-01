立場新聞涉煽動案　10逾期文章准呈堂　對象或撰寫人包括羅冠聰等

《立場新聞》被指發布煽動文章，其前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司被控串謀發布或複製煽動刊物案續審，辯方昨爭議控方用以指控的10篇文章中超越6個月的檢控期限，惟法官郭偉健今（1日）在區域法院裁定該10篇文章可呈堂，控方隨即讀出開案陳詞，並透露案中所涉的17篇文章包括訪問、網誌和新聞，對象或撰寫人包括羅冠聰、許智峯、何桂藍、梁頌恆、陳沛敏及區家麟等。



3名被告：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」，指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，串謀他人發布或複製煽動刊物。

香港網媒《立場新聞》日前停運，所有員工被遣散。圖為上月29日，《立場新聞》署任總編輯林紹桐被帶到辦公室協助調查，之後再被帶走。（余俊亮攝）

官裁定10篇超越期限文章可呈堂

辯方昨指，鍾及林於去年12月29日被捕，若根據《刑事罪行條例》第11條訂明煽動罪行定明，只可於犯罪後6個月內檢控，即他們被捕前6個月內所發布的文章，才符合控罪要求，惟控方依賴的17篇文章中，有10篇不在這６個月的期限內，認為控方不應用該10篇文章作檢控基礎；控方卻反駁指，控罪元素包含「串謀」，案情有連續性，故亦需考慮其外顯因素，故條例所說的時限，不適用於本案。郭官今裁定該17篇文章可呈堂，但會於裁決時才宣讀理中。

撰寫人或對象包括羅冠聰許智峯

主控官隨即讀出開案陳詞，指首被告是《立場新聞》的東主、營運者，被告鍾沛權及林紹桐當時則分別為總編輯及副總編輯。控方將依賴《立場》於 2020年7月7日至 2021 年12月29日發佈的共17篇文章，主要可分為專訪、網誌、新聞報道三大類，指內容宣揚激進及違法的政治理念，當中採訪對象或撰寫者包括：何桂藍、鄒家成、梁晃維、羅冠聰、許智峯、梁頌恆、陳沛敏、張崑陽、區家麟等人，他們多為在港被捕或已流亡海外人士。

案中所涉17篇文章的對象或撰寫包括以下多人。(詳看下圖)

+ 4

文章曾在多個平台發佈

控方重申，他們只須證明各被告知悉涉案刊物具煽動意圖，毋須證明其本人有煽動意圖。《立場》報道內容包括政治、社會、國際等，文章隨時更新，不定期進行人物專訪及轉載他人的文章。除了官方網站外，《立場》另設有Facebook、Telegram、YouTube、Instagram 等，涉案17篇文章部分有在以上平台發佈。 《立場》發佈的所有報道、文章均是免費提供予公眾閱讀，但公眾可選擇以訂閱模式作定期捐助。

案件編號：DCCC 265/2022