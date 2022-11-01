尼格風球｜3號風球維持至正午　幼稚園及部分特殊學校今日停課

教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。.



▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



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另外，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約460公里，即在北緯18.6度，東經116.2度附近，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過南海北部。

（天文台網頁）

天文台預料三號強風信號會至少維持至今日（11月1日）正午12時。按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼

