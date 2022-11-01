陳茂波康復返港　不猜測核酸結果：期望周三出席金融峰會

日前於沙特阿拉伯利雅德外訪的財政司司長陳茂波，因新冠病毒快速抗原測試呈陽性確診，須於當地逗留直至昨日檢測結果呈陰性，並立即啓程回港。

陳茂波今日（1日）傍晚抵港並會見傳媒，稱過去已連續兩日快測陰性，強調回港後與所有旅客一樣，落機後均要接受核酸檢測，現正準備回家等候結果，期待明日（2日，星期三）出席「國際金融領袖投資峰會」，「依家我哋無謂估個（核酸測試）結果，等結果出嚟後，我哋先再按情況做決定。」



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「國際金融領袖投資峰會」星期三召開，惟重要舵手之一的陳茂波，卻於峰會前夕外訪期間染疫，一度憂慮未能親身出席今次盛事。

被問及金融峰會有4位財金高層缺席，陳茂波對此表示理解，又指當中有人因染疫而不能出席，「佢哋都有發訊息畀我」，亦有人因事取消了整個亞洲行程。他說，今次峰會多達100多位嘉賓，均屬金融機構內最頂層的領導層，他們的出席已能表示到香港金融中心的地位。

陳茂波到沙特阿拉伯外訪，期間確診



3年疫情以來首次外訪

陳茂波指，今次到訪沙特阿拉伯利雅德，是過去三年疫情以來的首次外訪。他形容今次「收獲豐富」，期間介紹了香港情況，包括香港一國兩制下的優勢、大灣區機遇等，又指討論反應熱烈。

他續指，在外訪後期，他在26日快測結果陽性，因此在利雅德停留，直至昨日及今日快測結果陰性，故符合回港要求，便在晚上乘搭航班回港。他又指，現時正等候核酸檢測結果，衛生署會按照結果作合適的隔離安排，故不作其他猜測。