尼格風球｜八號風球下杏花邨風勢增強現湧浪　有人出海划獨木舟

熱帶氣旋「尼格」襲港，天文台於今（2日）下午1時40分改發八號風球，以低窪及當風見稱的杏花邨，過去曾出現海水倒灌的景象，今日風勢亦轉趨凌厲，海面有湧浪。不少市民無懼風雨交加，到場「追風」，亦有人在對出海域划獨木舟。

尖沙咀亦同樣有市民聚於海傍，感受颱風威力，亦有不少打工仔陸續收工，匆匆歸家。



▼11月2日 杏花邨湧浪大▼



天文台今日於下午1時40分改發八號西北烈風或暴風信號，天文台指，按照最新預測，預料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日稍後將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。天文台另提醒，海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

《香港01》記者今早起前往杏花邨海傍視察，自天文台改發八號風球後，風勢明顯增強，海面白頭浪湧現，海濱長廊則聚滿不少市民及一家大小「追風」，現場則已安裝防水閘，防止海水倒灌。中午1時許，杏花邨對出海域仍有市民划獨木舟。

天文台於11月2日下午1時40分，改掛八號風球。(盧翊銘攝)

颱風「尼格」襲港，尖沙咀海傍仍有不少市民。(盧翊銘攝)

八號風球下，天星小輪將會在指定時間後停航，職員貼出告示牌。(盧翊銘攝)

尖沙咀海傍同樣擠滿人群，有市民在風雨下倚在欄杆旁觀浪，亦有不少打工仔陸續收工，冒雨趕路回家。鄰近的天星小輪則宣告因風球關係，提早「收爐」，有職員貼出停航時間告示。

▼11月2日 泳客3號風球下在紅磡海傍晨泳▼

