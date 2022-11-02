尼格風球｜八號風球晚10前維持　盤點短命風　有個打邊爐都耐過你

強烈熱帶風暴尼格襲港，天文台今午1時40分發出八號西北烈風或暴風信號，預料至少維持至今晚10時。以為尼格會短命，但最新預測八號風球至少掛逾8小時，而翻查天文台資料，原來自1946年有紀錄以來，最「短命」八號波是1984年的強烈熱帶風暴雲茵，只維持2小時40分，尼格勢較它長命得多。



11月2日，八號風球下市面情況：



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本港踏入11月仍然掛八號風球，天文台最新預測尼格帶來的八號風球至少維持至今晚10時，而尼格會逐漸減弱，隨後八號烈風或暴風信號是否維持，則視乎尼格的減弱程度，若尼格進一步減弱為一個熱帶低氣壓時，天文台便會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

1984年雲茵最短命八號風球 僅掛2小時40分鐘

今次八號風球，相信與最短命紀錄相差甚遠。因翻查天文台資料，自戰後、即1946年有紀錄以來，不計及「升級」成更加強勁的熱帶氣旋警報，或轉掛其他風向的八號風球信號，最「短命」的八號風球，當數1984年夏季來襲的強烈熱帶風暴雲茵，天文台於當年6月25日清晨4時30分發出八號東北烈風或暴風信號，早上7時10分已除下，維持只有短短2小時40分。

2017年洛克、1999年利奧、1986年韋恩並列第三

至於第二「短命」為1996年的颱風或強颱風莎莉，天文台當年9月9日凌晨2時15分發出八號東南烈風或暴風信號，早上5時40分已除下，維持時間僅3小時25分。2017年熱帶風暴洛克、1999年颱風利奧及1986年颱風韋恩則以4小時的紀錄，並列「最短命」第三位。

▼11月2日 八號風球下金鐘車站情況▼



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另外，值得一提是，1957年颱風或強颱風姬羅莉亞曾逼近本港，天文台於當年9月22日清晨4時先發出八號東北烈風或暴風信號，維持約8小時30分，之後再於中午12時30分改發八號東南烈風或暴風信號，維持僅僅20分鐘，即「升級」成十號風球，並維持7小時55分，即當時所發出只有20分鐘的八號東南烈風或暴風信號，應為所有八號風球之中最短命。