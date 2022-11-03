類鼻疽．直播｜深水埗區配水庫4個陽性泥土樣本與病人基因極相似

深水埗區爆發源明未明的類鼻疽感染，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（3日）聯同政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，交代最新調查進展。熱帶氣旋尼格近日襲港，衞生防護中心表示，根據文獻，類鼻疽感染個案於颱風或暴雨後較常出現，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會在颱風或暴雨後曝露於地面，並隨着強風或暴雨更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加，呼籲市民尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫。



【12:00】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，從深水埗區五個配水庫抽取的環境樣本中，有32個泥土樣本呈陽性，當中6個樣本完成細菌培植，4個樣本的全基因分析與深水埗區部份病人相似。

▼10月25日 袁國勇及歐家榮視察蝴蝶谷配水庫調查類鼻疽疫情▼



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深水埗區早前爆發類鼻疽感染，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇上月底聯同衞生防護中心及水務署人員，前往蝴蝶谷配水庫視察食水衛生情況，他事後會見傳媒時指，滿意濾水廠消毒程序，建議水務署增加食水氯含量，並於出水口增加紫外光消毒。

袁國勇當時提到，現階段對爆發原因未有結論，與此同時，已於區內購買廉價口罩及消毒液，及檢取患者家居樣本作化驗，檢視其有否受到污染。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

