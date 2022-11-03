復必泰幼兒BB針最快明抵港　計劃下周開打　供6個月至5歲以下接種

政府今日（3日）舉行每周疫情記者會。醫務衞生局副局長李夏茵提到，現時本港整體的三針接種率已達約80%，但強調一老一幼的接種率仍相對較低，故冀推出政策，以便利市民盡快打針。

她表示，自昨日起政府已提供適合5至11歲接種的復必泰兒童疫苗，並透露復必泰的幼兒配方「BB針」期望明天可到港，可供6個月至5歲以下的幼兒接種，計劃下周可提供予兒童社區疫苗接種中心，政府短期內會更新預約系統，詳情稍後公布。



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昨起提供5至11歲的復必泰兒童疫苗

在兒童方面，除了一直推出的科興疫苗外，自昨日起，政府已提供適合5至11歲接種的復必泰兒童疫苗，因此毋須再接種成人的部份劑量。

李夏茵說，過往曾供兒童接種疫苗的地方，都將可注射上述疫苗。而預約安排、接種間距、均與以前無別。

復必泰幼兒配方或明日到港 計劃下周接種

至於6個月至5歲以下的兒童，政府已爭取到購買到復必泰的幼兒配方「BB針」，並期望明天可到港，詳情將稍後公布。李夏茵說，計劃下周在兒童社區疫苗接種中心提供上述的「BB針」，並在短期內更新預約系統。

她提醒，接種「BB針」的6個月至5歲以下幼兒，必須要接種三針，首針及第二針的間隔為56日；第二針及第三針的間隔則是90日。

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到戶接種探訪約4600名長者 僅200人同意接種

而60歲或以上長者，為針對院舍情況，政府及各界在7月起已加強院舍的疫苗接種，現時有逾80%人打齊三針。不過除了院舍外，李夏茵直言，開始擔心居家長者，大部份醫院的確診長者均住在家中、且未接種疫苗。

她續指，根據過往「疫苗到戶接種服務」的經驗，雖然他們上門遊說長者接種疫苗，並探訪了約4,600名長者，但只得約200名長者同意接種，效果不理想，故日後會繼續努力遊說。

李夏茵呼籲，子女應多回家及關心父母，倘子女已打針，便是對父母的「最好示範」。若不肯定父母是否適合打針，建議查詢醫生意見，並應多留意父母的身體狀況，若有不適應盡快檢測。

李夏茵呼籲，子女應多回家及關心父母，若不肯定父母是否適合打針，建議查詢醫生意見。（梁鵬威攝）

籲同時接種流感針

李夏茵又指，冬季正來臨，建議除了新冠疫苗外，亦應同時為父母或子女接種流感疫苗，以減低冬季出現大爆發的機會。

至於何時可以取消學童返學前快測安排，李夏茵沒正面回應，只表示，打針是保護自己，快測是保護人地。

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