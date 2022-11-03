團體評港氣候成績得C-　治理範疇表現最差　籲問責官員勿「躺平」

低碳想創坊今日（3日）連續第五年評估香港在氣候行動表現，平均分與去年相同只得「C-」，反映過去一年毫無寸進。

成績表中表現最差是只得「D-」的治理範疇。團體認為，自從特首李家超成為氣候變化和碳中和督導委員會名義上的主席，應對氣候變化的高層一直備受忽視，加上《香港氣候行動計劃2050》建議的氣候變化及碳中和辦公室和諮詢委員會尚未成立，冀新辦公室有助加強政府部門之間，以及政府與社會之間在促進碳中和方面的協調。



低碳想創坊發表《2022 年巴黎氣候監察香港氣候行動報告》。（低碳想創坊提供）

低碳想創坊檢視香港削減碳排放的措拖、氣候適應策略、氣候治理和監評系統等範疇，並邀請香港主要氣候變化和可再生能源專家，就過去一年在應對氣候變化行動上的表現及所作出的承諾進行評分，結果氣候平均分只得「C-」。

團體發表《2022 年巴黎氣候監察香港氣候行動報告》，指出香港在減少碳排放和推進零排放汽車取得進展，但在可再生能源、建築物能源效益、氣候治理等領域進展甚微，加上政府今年降低上網電價計劃的購電率，認為是向市場傳遞錯誤訊息，妨礙香港再生能源發展。

以可再生能源發電及健康保障為例，同樣只得「D+」。評語指《香港氣候行動計劃2050》為發展可再生能源訂下中長期目標，但目標遠低於中國內地和亞洲鄰近城市，也沒有提出進口可再生能源的目標或時間表。評語又指，在應對極端高溫和與氣候有關的傳染病，港府沒有專門針對弱勢群體的政策或行動計劃。

低碳想創坊連續第五年評估香港在氣候行動表現，平均分與去年相同只得「C-」。（低碳想創坊提供）

促問責高官應對氣候問題切勿「躺平」

團體認為，香港在應對氣候變化方面進展太少，距離《巴黎氣候協議》將全球氣溫上升控制在攝氏1.5度以內的目標仍有很大差距，政府應大幅提高中長期碳減排目標和防災減災措施，以應對即將到來的更極端天氣和海平面上升的挑戰；弱勢群體亦應有機會參與《氣候行動計劃》的決策過程，共同制定應對未來極端天氣狀況的行動計劃。

團體又認為，為實現碳中和目標，問責高官不應在氣候變化問題上「躺平」，除了促進綠色金融，政府還應加強監管，確保專門用於綠色項目的資金是用於真正的氣候緩解和適應措施。