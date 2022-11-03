DSE｜考生錯字多主婦變煮婦　確診變確疹　考評局：社交媒體惹禍

考評局今日（3日）出版2022年DSE的《試題專輯》，輯錄各科試題與評卷參考及考生表現分析等。作為重心科目之一的中國語文科，《試題專輯》中節錄大量考生錯字或錯別字，例如在卷三聆聽綜合能力考核中，有考生將主婦寫成「煮」婦、確診寫成確「疹」、踴躍寫成「勇」躍、烹飪寫成烹「任」等；卷一閱讀能力在答題上亦見錯字，例如「窮」及「棄」字筆畫錯漏不少。



試卷主席評論提到，近年社交媒體的流行令社會周遭充斥着圖像和碎片化的文字信息，即時通訊軟件使考生常常以不完整的句子，甚至以表情符號等取代文字來跟別人溝通，提醒考生應通過閱讀優質的篇章，向作家借鑑遣詞造句、布局謀篇的經驗等。



DSE中文科考試。（資料圖片／鄭子峰攝）

中文閱讀卷考生表現較去年遜色 審題「走馬看花」

根據中國語文科《試題專輯》節錄，今年閱讀卷考生表現較去年略遜，能力較高考生與去年表現相近，亦不乏令人欣喜的答卷，但能力較低的考生退步較為明顯。考評局指考生答題技巧有改善空間，亦須小心審題，又指考生平日閱讀不足，基礎知識薄弱，以及對生活欠缺反思也是原因，「況且閱讀時走馬看花，只得其大意而忽略細節，只看表面而忽略深層意蘊，更是致命傷。」

「校服的自述」表現參差 流於表面未解校服意涵

至於卷二作文題中，今年引起關注當屬第一題「校服的自述」，惟《試題專輯》指考生在該題的表現參差，出色的考卷較少，上品者取材多樣、內容豐富；但下品者往往未能呈現校服意涵，只視校服與一般衣服無異，取材離不開洗、晾、熨等，大多考生描述焦點落在主人之上，未能處處緊密扣連校服。

考生錯字多 「窮」及「棄」筆畫錯漏

中文科三份考卷中，《試題專輯》多次提及考生錯字或錯別字問題，例如閱讀卷中，考生寫「窮」及「棄」字筆畫錯漏不少，「尋、覓、慘、戚」亦見有錯別字；卷二評語中，更寫明考生錯別字問題嚴重，無「錯別字」可獲3分，但能獲3分者僅屬少數，而不少錯別字更是常用字，例如「畢業」、「已經」及「初次」等，常誤用近音/同音字、繁簡同體、部首錯誤，部份考生書寫潦草至筆畫缺漏。

主婦變「煮」婦 確診作確「疹」

卷三聆聽及綜合能力更見嚴重，包括煮（主）婦、確疹（診）、勇（踴）躍、烹任（飪）、推廌（薦）、深暗（諳）及用歺（餐）等。而考生潦草者不少，考評局指今年字體極難辨、無法辨識者雖屬極少數，但提醒考生仍須注意字體。

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中史科大量錯字 金剛經竟成金鋼經

除中文卷外，中史卷錯字亦不少。根據《試題專輯》，考生在回答卷二第14題有關中國宗教傳播的問題中，寫錯大量錯別字，例如彿（佛）教、玄裝（奘）、竇（憲）宗、明（名）僧、金鋼（剛）經及郭（敦）煌等。

科卷主席：社交媒體流行惹禍

中文科卷主席評論提及，近年社交媒體的流行令港人周遭充斥着圖像和碎片化的文字信息，即時通訊軟件也使考生常常以不完整的句子，甚至以表情符號等取代文字來跟別人溝通，建議考生應通過閱讀優質的篇章，向作家借鑑遣詞造句，布局謀篇的經驗。

評論提到，考生可根據自己的興趣和習慣制定個人的閱讀篇目，按月或按季設定目標，定時檢討閱讀計劃的進度。在閱讀時，不妨摘錄作品中的好詞佳句，又或寫下自己的感悟，為自己的閱讀留下足印。

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