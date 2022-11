市民入稟求取消防疫措施　官指欠理據　但促政府在公眾健康取平衡

有市民指現時新冠變種病毒的毒性大減,已成風土病,認為政府已沒有法理基礎推行各項防疫措施,早前提出司法覆核要求取消所有措施。高等法院法官高浩文今(3日)頒判辭,指出要作出相關決定,需要有足夠的數據及醫學意見支持,惟他席前未有足夠的資料,故駁回申請。但法官亦寄語當局,考慮緊急衞生事態時,也要顧及公眾健康,並在兩者取得平衡,若為處理某一疾病而花費大量公帑,並影響到其他公共衛生資源,結果只會變成「手術成功,但病人死亡」 (the operation might be successful but the patient dies)的情況。



申請人吳振權,答辯人為香港特別行政區政府。申請人在申請書中,稱挑戰「香港特別行政區政府現時的防疫規例、政策和措施」。

申請人吳振權認為疫情已成風土病,要求法庭覆核撤銷所有防疫措施。(資料圖片)

吳引報道指免疫屏障已形成

法官指吳認為新冠疫情不復存在,並已成為風土病,又引述新聞報道指,港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇,及另外專家的意見,均認為今年6月時疫情的死亡率較早前低,加上疫苗接種率和自然感染,已構成免疫屏障,吳因而認為,繼續進行防疫措拖不合法亦不合理。

認為已不屬緊急公共衞生事態

吳根據指政府所引用的法例,即第599章 《預防及控制疾病條例》第8條公共衞生緊急事態規例,吳認為自本年6月起,已不屬公共衞生緊急事態的情況,政府再沒有法理基礎行使這權力。

官稱須有準確數據及醫學意見支持

惟法官指出,是否屬「公共衞生緊急事態」的情況,需有準確的數據醫學意見支持,他席前並沒有這些資料。法官又指,吳未有基礎指政府沒有檢視防疫政策,故認為吳的理據並沒有合理可爭辯之處,遂拒受理其申請。

公眾健康亦不能忽略

法官又指,第599章 《預防及控制疾病條例》第8條規定,須政府不時審視公共衞生緊急事態,審視時要考慮保障公眾健康。惟法官指公共衞生緊急事態和公眾健康有所不同,前者指特定的疾病或傳染病,後者的意義更為廣泛,涉及公眾健康的各個層面。若針對公共衞生緊急事態的措拖損害公眾健康,該措拖或屬不合法。

為一病大量花費或至資源失衡

法官強調,兩者之間取得平衡,若政府在處理某一疾病而花費大量公帑,恐會奪去處理長遠公共衛生問題的資源。若未取得平衝,最終或會出現「手術成功,但病人死亡」 (the operation might be successful but the patient dies)的情況。

案件編號:HCAL990/2022