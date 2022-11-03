DSE｜WFH可解決房屋問題？　考評局：通識科考生應提升邏輯論證

今年DSE通識科考試是改制前尾二一屆考試，2024年起將被公民與社會發展科取代。考評局今日（3日）出版今年DSE的《試題專輯》，通識科考生表現評價只有簡單四頁，其中卷一第三題有關遙距工作的問題中，部份考生在解釋其看法時有「過度推論」，例如闡述遙距工作能騰出更多土地以解決香港房屋問題等，但未能論證兩者關連；另有考生在回答卷二第一題有關網上祭祀題目中，誤將網上祭祀與綠色殯葬混為一談。



試卷主席點評，大部份考生明白題目要求、作答時大致能回應題目要求，但認為考生應進一步提升邏輯能力，在論證時須留意推論是否符合邏輯，避免解說片面或過份推論。



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今年通識卷雖不見任何政治題目，但不乏貼緊時事的題目，其中卷一第三道題問及疫情期間遙距工作情況。《試題專輯》提到，部份考生在作答該題時，僅籠統地描述遙距工作的影響，未能聚焦對社會帶來的影響，或在解釋其看法時過度推論。《試題專輯》舉例指，有考生稱遙距工作能騰出更多土地以解決香港房屋問題等，更有小部份考生誤解題目，以為是強制推行遙距工作，偏離旨題。

至於卷一第二題有關奧運的題目中，《試題專輯》提到部份考生雖能引用資料，但解說空泛，未能深入解釋資料中的內容能如何反映有關的正面價值，更有小部份考生只直接抄錄資料而未有加以解釋。在解釋奧運會能如何增進世界各地人民友誼時，部份考生只提出奧運會功能、特質或好處，未有進一步推論，亦鮮有引用具體例子加以引證論點。

▼2022年 DSE通識科試卷▼



卷二方面頭兩題考生表現均一般，僅第三題表現較好。點評提及，第一題有關網上祭祀的文章中，有考生能夠運用具體例子講述網上祭祀好處，例如可避免人群聚集、預防傳染病散播等；但仍有考生過去推論，例如指可有效應對全球暖化、紓緩香港土地不足等，而解說時更錯將網上祭祀與綠色殯葬混為一談。

卷二第三題有關於無肉飲食，點評指中，不少考生的作答只局限於該題資料中所提及的植物肉，但植物肉只是素食的一種，實際上生活中有更多「無肉飲食」的例子。

總括考生表現，試卷主席指考生應進一步提升邏輯能力，尤其是因果分析和推論，以就題目要求作出深入分析；而考生在援引事例、知識和概念運用上，仍須加以改善，以輔助論據的建立和解說。考生更應在論證時留意推誰是否合乎邏輯，避免解說片面或過份推論。考生應加強比較論證技巧，就題目要求確立合適的衡量準則，更要留意比較雙方可行性，使討論更言之有據。