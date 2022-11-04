洗街車深水埗攔腰撞九巴至23傷　女乘客頭傷至失憶　司機囚16月

洗街水車在深水埗衝前攔腰撞向一輛九巴，令車上23名乘客受傷，其中一名女乘客更被撞至失憶。水車司機早前經審訊後被裁定危駕罪成，案件今（4日）在區域法院判刑，法官李俊文指本案雖不涉超速或醉駕等加刑因素，但被告作為職業司機，明知道案發時交通繁忙，仍駕車落斜時全無減速至撞到雙層巴士，造成多人受傷，考慮到被告沒有案底及過去紀錄良好，判他入獄1年4個月。



被告王國平(67歲)，被控一項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，經審訊後被裁定罪成，控罪指他於2020年9月12日，在深水埗元州街與桂林街交界危險駕駛，導致2名巴士乘客嚴重受傷。控方指，兩名傷勢嚴重的傷者已康復，其中一人仍須到骨科及精神科覆診。

案情指，被告當日為食環署外判商特別用途車輛的夜更司機，開車途經深水埗元州街與桂林街交界時，撞上一輛雙層巴士。巴士上共23名5至85歲的乘客受傷，其中2名女乘客嚴重受傷，其中1人更因頭部受傷失憶。

案件編號：DCCC 674/2021

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九巴捱撞後，車上23名5至85歲的乘客受傷。(詳看下圖)