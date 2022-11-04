恒大高層涉強姦獲撤訴　案件牽出高官違限聚令飯局　三人官運迥異

恒大香港公司副總經理陳奮，涉去年3月2日企圖強姦女子案，因女事主情緒受困無能力作供，律政司不提證供起訴，法官最終撤銷案件。案件亦揭發，當日涉事二人，與時任保安局副局長區志光、時任海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏，一同出席飯局，違反限聚令。

時任特首林鄭月娥為高官飯局發表「鮑魚論」解畫。事發一年多，三名官員命運迥異，區志光高升為國安委秘書長；區嘉宏未有汲取教訓，今年1月再出席洪為民生日宴；鄧以海去年10月退休。



被告陳奮。（朱棨新攝）

三名高官在去年7月初，被傳媒踢爆3月2日曾在灣仔灣景中心私人會所「吉祥薈」出席違反「限聚令」合共9人的飯局，出席者包括時任保安局副局長區志光、時任海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏，還有中國恒大香港區副總經理陳奮，以及一名女子X小姐。

飯局更牽涉出一宗涉嫌強姦案，案情指陳奮，在X的跑馬地寓所強姦X。

高官違反限聚令飯局，《香港01》發現涉企圖強姦者為恒大香港高層陳奮。保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海出席。（香港01製圖）

政府無交代開支 林鄭「鮑魚論」護航

三名高官先後發聲明承認事件，時任政務司司長李家超公開回應稱，三人知道有疏忽，已汲取教訓，並會「經一事長一智」。時任特首林鄭月娥亦於去年7月13日開腔，稱三名高官已就違反限聚令繳交定額罰款，已經承擔法律責任，且三人不是明知故犯，事件不涉其他違規行為，「知道佢哋嘅為人」，毋須進一步調查今次事件。

林鄭月娥稱三名高官 事前不會知菜單，又發表「鮑魚論」：「你唔可以話『我見你有塊鮑魚，不如企起身走啦』」。 （資料圖片／李澤彤攝）

飯局的餐廳是吉祥薈會所，平日報價每位至少3,888元。政府由始至終沒交代飯局開支、目的，林鄭月娥公開表示，獲邀者事前不會知菜單，又發表「鮑魚論」：「你唔可以話『我見你有塊鮑魚，不如企起身走啦』」。

入境處處長區嘉宏在去年3月曾出席違反限聚令的飯局，未有汲取教訓，今年1月再出席洪為民生日宴。（資料圖片／李澤彤攝）

區嘉宏再涉洪為民生日派對

但至今年一月，入境處處長區嘉宏再涉出席洪為民「流水宴」生日派對，有出席人士更染上新冠肺炎。區嘉宏疑再次出席違規飯局，最終發道歉聲明及入住竹篙灣檢疫中心隔離，但仍備受公眾質疑。

▼高官違限聚令飯局 疑團未解▼



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區志光8月被委任國安委秘書長

區志光自2017年出任保安局副局長，任職警隊37年，現年60歲。在今年8月，他被任命為香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長，並免去陳國基的香港特區國安委秘書長職務。

時任保安局副局長區志光去年7月被踢爆曾出席違反限聚令的飯局，當時恒大高層亦有出席。區志光在今年8月升為國安委秘書長。（資料圖片／鄭子峰攝）

鄧以海同樣自2017年擔任海關關長，在事件曝光後三個月，他踏入57歲，屆退休之齡，卸任海關關長一職，由政制及內地事務局局長曾國衞的妻子何珮珊接任。