強制檢測︱涉50處約80廈　大埔花園全屋苑、君滙港、港灣豪庭上榜

醫務衞生局今晚（5日）發出最新一份強制檢測公告，共50個地點上榜，當中44個地點因多宗陽性檢測個案而上榜，涉半山區聯邦花園威尼斯閣、紅磡馬頭圍道80號嘉朗豪庭、大角咀港灣豪庭 1 座、君滙港 2 座等。另有6個地點因污水樣本檢測呈陽性上榜，包括大埔大埔花園 A至-P座，即全屋苑十五座上榜（註：大埔花園沒有I座）、以及大埔帝欣苑第28-37座。50個地點合共上榜大廈座數約80幢。



▼11月5日 強制檢測公告大廈名單▼



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柴灣山翠苑翠珮閣、西灣河富欣閣等東區地點上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有44個地點被納入強制檢測公告，當中東區佔6個地點，包括柴灣山翠苑翠珮閣、怡翠苑暢怡閣、富景花園 11 座、筲箕灣耀東邨耀明樓、西灣河西灣河街23號富欣閣及北角堡壘街42-46A號怡新大廈。

西貢區則有5個地點上榜，包括將軍澳安寧花園 3 座、英明苑明安閣、海翩滙 5 座、康盛花園 3 座及帝琴灣凱弦居 10 座。

沙田區及屯門區同樣有4個地點上榜，沙田區方面包括大圍海福花園福熹閣、沙田綠怡雅苑 1 座、沙田駿景園 10 座及馬鞍山欣安邨欣喜樓；屯門區方面包括屯門大興花園 2 期 2 座、兆麟苑華麟閣、龍門居 16 座及深井浪翠園 8 座。

污水陽性上榜地點共六處 涉及大廈約35幢

另外，污水樣本檢測呈陽性的地點則有6個，分別為大埔大埔中心 16 及 17 座、大埔花園 A-P 座、帝欣苑 第28-37 座、廣福邨廣平樓、東涌東環 5A, 5B, 6A, 6B 座及 2, 3 號住宅大樓及觀塘安達邨孝達樓。

社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

2720幢確診大廈新上榜 包括匯賢居、寶翠園等

確診大廈方面，共9,151幢大廈上榜，其中2,720幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括中西區Imperial Kennedy、匯賢居、寶翠園2座、帝后華庭1至3座、瑧蓺等。

11月5日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳安寧花園 3 座



將軍澳英明苑明安閣



將軍澳海翩滙 5 座



將軍澳康盛花園 3 座



西貢帝琴灣凱弦居 10 座



大圍海福花園福熹閣



沙田綠怡雅苑 1 座



沙田駿景園 10 座



馬鞍山欣安邨欣喜樓



大埔汀角路 61 號樂賢居



粉嶺御庭軒 8 座



天水圍天恒邨恒卓樓



屯門大興花園 2 期 2 座



屯門兆麟苑華麟閣



屯門龍門居 16 座



深井浪翠園 8 座



東涌昇薈 3 座



青衣青俊苑俊豪閣



青衣偉景花園 2 座



荃灣荃灣廣場 1 座



荃灣韻濤居 A 座



長沙灣順寧道 483 號順景華庭



深水埗海達邨海榮樓



大角咀君滙港 2 座



大角咀港灣豪庭 1 座



旺角富榮花園 1 座



紅磡家維邨家安樓



紅磡馬頭圍道80號嘉朗豪庭



何文田欣圖軒 4 座



九龍城啟朗苑啟遙閣



黃大仙翠竹花園 2 座



九龍灣麗晶花園 6 座



茶果嶺麗港城 38 座



藍田康雅苑桃雅閣



污水樣本檢測呈陽性的地點：

大埔大埔中心 16 及 17 座



大埔大埔花園 A-P 座



大埔帝欣苑 28-37 座



大埔廣福邨廣平樓



東涌東環 5A, 5B, 6A, 6B 座及 2, 3 號住宅大樓



觀塘安達邨孝達樓

