強制檢測｜逾47幢大廈上榜　涉半山嘉富麗苑、日出康城Sea To Sky

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（6日）公布最新名單，逾47幢大廈上榜，其中將軍澳、沙田區及東區，各錄得5幢大廈榜上有名，成為18區之冠，包括日出康城 Sea To Sky 1 座，馬鞍山新港城 P 座及柴灣藍灣半島 7 座等。



強檢名單不乏豪宅及藍籌屋苑，例如中半山的嘉富麗苑 1 及 2 座，以及茶果嶺麗港城 29 座、鴨脷洲海怡半島美晞閣等。



另有四個大廈範圍涉污水樣本陽性上榜，其中東涌和大埔遍及範圍較大，前者涉及東環多座，後者則包括廣福道26-62號雙號門牌及懷仁街15-53號單號門牌的大廈。



▼11月6日 強制檢測大廈名單▼



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最新強檢名單顯示，最少47幢大廈上榜，當中43幢有較多居民確診，另涉四個大廈範圍則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

將軍澳5幢大廈要檢測 涉海悅豪園、維景灣畔等

將軍澳、沙田區及東區，各錄得5幢大廈榜上有名，其中將軍澳全屬私樓，包括日出康城 Sea To Sky 1 座、峻瀅 1 座、海悅豪園 1 座、維景灣畔 17 座及CAPRI 9 座；沙田區上榜大廈則有大圍嘉田苑嘉詠閣、沙田翠湖花園 D 座及馬鞍山新港城 P 座等。東區方面，北角富雅花園金松閣、鰂魚涌太古城華山閣及柴灣藍灣半島 7 座等上榜。

上榜大廈亦不乏豪宅及藍籌屋苑，前者有中半山的嘉富麗苑 1 及 2 座，後者則涉及茶果嶺麗港城 29 座、鴨脷洲海怡半島美晞閣、鰂魚涌太古城華山閣等。另觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1 座同樣榜上有名。

▼11月6日 部份確診大廈▼



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東涌東環污水陽性 5幢納入強檢

另有四個大廈範圍涉污水樣本陽性上榜，當中以東涌及大埔遍及範圍較大，前者包括東環 2A, 2B, 3A, 3B座及 1 號住宅大樓；後者則以街道延伸，廣福道 26-62 號(雙號門牌)及懷仁街15-53號(單號門牌)的大廈均被納入強檢名單中。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

確診大廈略減少至9000幢

確診大廈方面，共9,058幢大廈上榜，其中2,866幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括寶翠園 3 座、寶雲山莊、麥當勞道 110-112 號 等。

11月6日強檢大廈：

將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座

將軍澳峻瀅 1 座

將軍澳海悅豪園 1 座

將軍澳維景灣畔 17 座

將軍澳 CAPRI 9 座

大圍嘉田苑嘉詠閣

沙田駿洋邨駿山樓

沙田翠湖花園 D 座

馬鞍山新港城 P 座

馬鞍山翠擁華庭 1 座

大埔新興花園康智閣

大埔海日灣 II 7 座

粉嶺榮福中心 6 座

元朗御豪山莊 11 座

元朗朗屏 8 號 1 座

元朗屏欣苑屏愛閣

天水圍天恒邨恒健樓

屯門景峰花園 3 座

葵涌大窩口邨富安樓

荃灣環宇海灣 5 座

荃灣荃灣中心天津樓

荃灣荃灣中心重慶樓

大角咀港灣豪庭 2 座

尖沙咀擎天半島 1 座

土瓜灣翔龍灣 6 座

九龍城啟德 1 號(I)大廈 2座

九龍城啟德 1 號(II)大廈 5座

紅磡黃埔花園紫荊苑13座

鑽石山星河明居 B 座

九龍灣麗晶花園 11 座

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1 座

藍田康雅苑荔雅閣

茶果嶺麗港城 29 座

東涌逸東一邨舟逸樓

鴨脷洲海怡半島美晞閣

香港仔鴻福苑鴻麗閣

半山區嘉富麗苑 1 及 2 座

銅鑼灣怡和街 1 號香港大廈

北角富雅花園金松閣

鰂魚涌太古城華山閣

西灣河欣景花園 2 座

柴灣藍灣半島 7 座

柴灣興華二邨裕興樓

11月6日污水樣本陽性須強檢大廈：

東涌東環 2A, 2B, 3A, 3B座及 1 號住宅大樓

觀塘安達邨愛達樓

大埔寶雅苑興和閣

大埔廣福道 26-62 號(雙號門牌)及懷仁街15-53號(單號門牌)的大廈