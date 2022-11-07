Now E用戶Google手機睇波突黑屏投訴無門　等足兩個月系統終更新

卡塔爾世界盃即將在本月底開鑼，PCCW旗下服務的Now E，可直播多場4K高清畫質的足球比賽，包括本年度所有英超及部份西甲賽事，亦是本港唯一獨家直播64場世界盃的平台，故不少球迷成為客戶，近日亦有不少市民趁早申請迎接世界盃盛事。



惟早於9月初，Android 13系統更新後，有用戶便不能使用Google Pixel 6手機觀看賽事，向Now E查詢後竟獲得轉換設備的建議，因此大感不滿。直至上周《香港01》向Now E查詢，才獲回應指將於下周更新系統。其後用戶在周一（7日）終可觀看賽事，換言之Now E拖足整整兩個月，才處理用戶提出的投訴。



卡塔爾為世界盃興建多座新球場，被指勞工的人權狀况極為惡劣。(GettyImages)

Google Pixel 6手機更新至Android 13後未能觀看賽事

Now E除了香港獨家代理世界盃外，並提供英超、西甲、歐聯等熱門賽事，因此不少球迷早已選購服務。惟有讀者在10月底向《香港01》投訴，其Google Pixel 6手機在9月初更新至Android 13後，無法再收看賽事，手機僅顯示「未能播放此節目」及錯誤碼20037，以致錯失多場精彩比賽。

Now E英超及西甲本年度賽季通行證收費為1,980元。（網上圖片）

客服9月初建議用其他手機觀看賽事

讀者曾在9月初向客服查詢，獲回覆指，抱歉得知有用戶未能收看節目，並解釋事件因手機的版本未能播放受保護內容所致，又稱已轉交相關部門，建議暫時透過其他Android 13的設備觀看賽事。惟讀者當時並無其他手機，只能眼睜睜錯過多場精彩賽事，惟費用已繳交，對等待多日仍不能觀看賽事大感不滿。

11月初回覆記者下周更新

其後記者上周再向Now E查詢有關投訴，獲回應指︰「我們會不時更新Now E應用程式的版本，務求客戶能夠在最新版本的作業系統（iOS及Android）及不同型號的流動裝置上順利運行。我們預計Now E的最新版本將於下周上架。」

消委會︰用戶可作出投訴

直至今日，讀者經更新後，在等待逾兩個月後，終可在手機觀看賽事，惟他斥責Now E應用程式緩慢，打開節目需時數秒，認為Now E仍有待改善。消委會則表示，一般不會評論個別商戶投訴，若雙方未能達成協議，消費者可消委會作出投訴，強調將按既定程序盡力調停。