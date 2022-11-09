疫情｜增5068宗確診　多13人死　染疫31個月大男童離世

撰文：呂穎姍 黃煦緻
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本港今日（9日）新增5,068宗確診，當中近一成為輸入個案。另外，今日多13人死亡，當中包括在伊院深切治療部留醫多日的31個月大男童。

該名31個月大男童在10月17日確診新冠肺炎，入院後因情況惡化，轉到伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療。伊院在10月25日為男童進行緊急腦部手術，惟情況未有改善，情況危殆，至今日不敵病魔離世。

今日疫情概覽：

-增5,068宗確診。
-輸入個案498宗，佔同日確診個案回落至9.83%；相比同日13,585名機場入境人數，比率則為3.67%。
-新增13人死亡，全期累計死亡率降至0.53%，累計死亡人數為10,492
-本地個案中累計發現14宗XBB、12宗XBD、1宗BA.2.75.2及23宗BQ.1.1亞系個案。
-累計留院病人1,967，243名為新增確診者，新增6人危殆，5人嚴重。

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本港今新增5,068宗確診，較昨日個案上升近一成，當中4,570宗為本地個案，輸入個案為達498宗，再次上升至500關口，但仍與前日（7日）的高峰564宗仍有一定距離。

新增的498個輸入個案當中，310宗涉及機場檢測樣本、116宗涉及第一至三日樣本，餘下72宗涉及第四至七日樣本。昨日入境人數為13,585人，佔確診比率為3.67%。另外，七日平均確診微微上升至446人，七日平均比率為3.65%。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月31日至11月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0.1%及89.8%（七天移動平均比例）。

變種病毒株方面，截至今日零時零分，本港的輸入個案中再新增1宗BQ.1.1個案，本港的輸入個案中累計發現212宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及30宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案方面，再新增7宗變異病毒株Omicron亞型個案，分別XBB個案、XBD個案及BQ.1.1個案各1宗，XBB個案為一名47歲女子，居於元朗區，已接種三劑疫苗；XBD個案為一名51歲女子，居於灣仔區，已接種四劑疫苗；另外1宗BQ.1.1個案為一名45歲男子，居於沙田區，已接種三劑疫苗。本港個案中累計發現14宗XBB、12宗XBD、1宗BA.2.75.2及23宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1,969名確診病人留醫治療，當中有243名新增確診病人，留醫的病人中，181名病人正接受氧氣治療，另有14名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報六名危殆病人及五名嚴重病人，現時合共有30名危殆及44名嚴重病人，當中八名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報13名確診病人在公立醫院離世，分別為8男5女，年齡介乎31個月至98歲，兩人來自院舍。打針方面，8人已打3針、3人打2針、2人沒有打針。

死亡個案中包括在伊院深切治療部留醫多日的31個月大男童，該名男童在10月17日確診新冠肺炎，其入院後因情況惡化，轉到伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療。伊院在10月25日為男童進行緊急腦部手術，惟情況未有改善，情況危殆，至今日不敵病魔離世。

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+7

學校方面，呈報個案有742宗，分別為618名學生及124名教職員，另外有18間學校各有一班停課，而華仁書院（九龍）則有一課外活動小組要停課。

至於院舍方面，有11間院舍有陽性個案，分別為7間安老院舍及4間殘疾人士院舍，共有20名院友確診，另有65名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：
1. 頤康護老院有限公司
2. 東華三院何東安老院
3. 德馨護理安老院有限公司
4. 百好護老中心
5. 青怡居
6. 安心居護老中心（荃灣）
7. 香港聖公會護養院 (九龍黃大仙親仁街6號)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：
1. 基督教家庭服務中心迪智展能中心暨宿舍
2. 鍾屋村明芯扶智之家（復康宿舍）
3. 竹園區神召會康樂宿舍
4. 香港傷健協會樂融軒

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