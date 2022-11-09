黎智英准聘英御狀　律政司上訴失敗　黎可由Tim Owen KC 代表

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，被控違反《國安法》的案件，已排期於本年12月1日開審。高等法院法官上月中批准黎智英，聘用英國御用大律師Tim Owen在審訊時代表他，但律政司不服決定提出上訴，上訴庭副庭長關淑馨及朱芬齡、法官區慶祥今（9日）頒判辭，駁回律政司上訴，維持原判，即黎可續由英國御用大律師代表。



案中所涉爭議對公眾有莫大重要性

法官在判辭指，本案審訊將會是一宗吸引本地及海外廣泛報導的重大案件，當中需處理的法律爭議，對公眾有莫大重要性，並會影響到日後《港區國安法》在法理學，及煽動罪行的發展。此外，大眾對審訊公平的觀感，及法庭如何施行司法公正，均至關重要，3名法官均認為，必須要採納一個靈活及理智的方式處理，以保障公眾利益。

被告黎智英(74歲)，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。

港法庭首次處理涉勾結外國勢力案件

黎智英有意在該案中，聘用英國御用大律師Tim Owen代表，律政司司長及大律師公會卻提出反對。高院首席法官潘兆初上月在判辭指，這次是高等法院首次處理勾結外國勢力的罪名，涉多項具爭議性的議題，包括控罪的犯罪行為和意圖等，討論或涉及分析如何在維護國家安全，及保障言論自由之間取得平衡，案件對本港的法律發展有重大影響，認為Tim Owen可協助法庭處理。在考慮過公眾利益後，批准黎聘用Tim Owen 。

案件編號：CACV425/2022